Şimdi değişiklikleri fırsata dönüştürme vakti

27 gün sonra açıklanması beklenen sonuçlardan önce adaylar, önceki akşam yayınlanan cevap anahtarı ve geçen yılki yerleştirmelerine göre sonucunu tahmin edenlerin yanılma ihtimalinin yüksek olacağını belirten eğitim uzmanları sistem değişikliğine dikkat çekerek şu tespitte bulundu: “Sistem değişikliğinin olduğu yıllarda geniş bir aralıktan liste oluşturan ve doğru tercihler yapabilen adayların, birkaç yıl sonra zorlanacakları ve kapasitelerinin çok üstünde olan programlara yerleşebilme şansları bulunuyor.” Bilgiye ve yoruma dayalı sorulardan oluşan sınavları Yeni Akit’e değerlendiren Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Salim Ünsal, adaylara şu mesajları verdi:

SONUÇLAR AÇIKLANANA KADAR NE YAPMALI?

Sınav sonuçları 31 Temmuzda açıklanacak. Uzun bir süre. Geçmişte ÖSYM’nin 4 günde sonuçları açıkladığını ve zamanla yarıştığını düşündüğümüzde 30 günlük bir süre adaylar açısından uzun bir süre. Ancak bu süreçte hızdan ziyade doğruluğun daha önemli olduğunu söylemeliyiz. Geç olsun güç olmasın denebilecek bir süreç sınav sonuçlarının açıklanacağı süreç. Bu tarihler belirlenirken üniversiteye kayıtlar, ek yerleştirmeler ve akademik yıla başlama takvimi de belirleyici oluyor. Daha erken açıklayabilir miydi ÖSYM? Evet, açıklayabilirdi. Bir ay olması sorunlu mu? Hayır. Zira bu arada adayların kendi kişilik özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini sorgulayacakları önemli bir süreç. Öte yandan meslekleri tanıma açısından da gerekli bir süreç. Tavsiyemiz bu zaman diliminde özellikle bu yönlü bir çalışma yapmaları yönünde.

TERCİHLER NASIL OLACAK?

Bu yılın en sıkıntılı dönemi tercih dönemi olacak. Her sistem değişikliğinin en çok etkilenen yeridir aslında tercih dönemi. Adaylar genellikle tercihlerini bir önceki yılın referanslarına bakarak yaparlardı. Bu yıl bu referanslar anlamını yitirmiş oldu. Bir ölçüm ve kontrol mekanizması olarak kullanılmayacak. Ancak tercih de sadece puan ve sıra referanslarıyla yapılacak bir şey değil. Adayların çeşitli trendlerin esiri olmadan kendi gerçeklikleri ile bölümleri listelerine almaları gerekiyor. Korkmadan yapılacak tercihler ve korkarak yapılacak tercihler diye iki skala arasında gidip gelmesi gerekiyor bu yıl tercihlerin. Daha geniş bir yelpazede tercihler yapılırsa süreç sonunda adayların daha az sıkıntı yaşayacaklarını tahmin ediyoruz.

SİSTEM HERKES İÇİN DEĞİŞTİ

Her yeni sistemin teorik olarak pek çok belirsizliği beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Bundan önceki irili ufaklı tüm sistem değişikliklerinde bu belirsizliklerin yansımalarını hem sınav, hem de tercih sürecinde çoğu kez gördük. Ancak aynı belirsizlikler sadece bir adayı ya da bir aday grubunu değil de tüm aday kitlesini ilgilendiriyorsa bu aslında sistem açısından krizin fırsata dönüşmesi için önemli sebeplerden biri.

PUAN DA ÖNEMLİ SIRALAMA DA

Sınavın yapısal özellikleriyle ilgili büyük belirsizlik yaşanmadı. Asıl belirsizlik hesaplanacak puan türlerini bilmemize rağmen bu puan spektrumunun neresinde yer alacağımıza dair. Esas stres ve kaygı oluşturan da puan ve sıra olarak alacağımız pozisyon ve bunların tercihlerde hangi referansla, nasıl kullanılacak olması.

BARAJ ENGELİ AŞILMALI

Eski sistemin YGS ayağında 150 ve 180 olmak üzere 2 baraj puanı, LYS ayağında ise yine 180 olmak üzere 1 baraj puanı bulunmaktaydı. LYS’ye katılan bir aday bu 3 baraj puanı da aşmak zorunda kalıyordu. Bu barajlar özellikle alt puan grubundaki Devlet ve Vakıf üniversitelerinin doluluk oranlarının düşmesindeki önemli etkenlerden biriydi. Okuma istek ve arzusunda olmasına rağmen barajlardan dolayı tercih bildiriminde bulunamayan çok sayıda öğrenci karşımıza çıkmaktaydı. Bir sistem, bu ölçüde talebin olduğu bir coğrafyada yarısı kadar arzı doldurma becerisini gösteremiyorsa elbette ki tartışılması ve çeşitli revizyonlara tabi tutulması doğaldır. Öyle de oldu.

PUAN TÜRÜ ÇEŞİTLİLİĞİ BEKLENENİ VEREMEDİ

Önceki sistemin YGS ayağında 6, LYS ayağında ise 12 puan türü bulunmaktaydı. Bu da, başlı başına sistemin kafa karışıklığına neden olmasında rol oynuyordu... Daha sade, daha anlaşılır ve daha az sayıda puan türü ile geçişler mümkünken bunu çeşitlendirmek bir puan türü enflasyonu yaşanmasına da yol açıyordu. Öğrenci profil beklentisi itibariyle birbirine yakın olabilecek programların farklı puan türünde öğrenci alıyor olması tercih bildiriminde bulunacak aday sayısını da bölüp parçalamaktaydı. Şimdi ise her şey sadeleştirildi.

ESKİ SİSTEMDE KONTENJANLAR DOLMUYORDU

Önceki sistem seçmeye değil, elemeye dayalı bir sistemdi. Ülkenin 15 yıl önceki arz-talep dengesine göre kurgulandığından çok sayıda aday öğrenciyi eleyerek ilerlemekteydi. Bu da üniversite kontenjanlarının doluluk oranlarına yansımaktaydı. 2017 Yılı itibariyle 322 bin boş kontenjanın kalmasındaki en önemli gerekçe, tercih bildiriminde bulunan aday sayısının azlığı oldu. Sistem havuzuna giren 2,3 milyonken elene elene sistemde tercih yapan 994 bin aday kalmıştı. Değişimin fitilini bu tablo yaktı.

Şimdi değişiklikleri fırsata dönüştürme vakti

Haftasonu gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavlarında ter döken iki milyonu aşkın aday ÖSYM’nin açıklayacağı puan ve sıralamanın yer aldığı sonuçları merakla bekliyor.

27 gün sonra açıklanması beklenen sonuçlardan önce adaylar, önceki akşam yayınlanan cevap anahtarı ve geçen yılki yerleştirmelerine göre sonucunu tahmin edenlerin yanılma ihtimalinin yüksek olacağını belirten eğitim uzmanları sistem değişikliğine dikkat çekerek şu tespitte bulundu: “Sistem değişikliğinin olduğu yıllarda geniş bir aralıktan liste oluşturan ve doğru tercihler yapabilen adayların, birkaç yıl sonra zorlanacakları ve kapasitelerinin çok üstünde olan programlara yerleşebilme şansları bulunuyor.” Bilgiye ve yoruma dayalı sorulardan oluşan sınavları Yeni Akit’e değerlendiren Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Salim Ünsal, adaylara şu mesajları verdi:

SONUÇLAR AÇIKLANANA KADAR NE YAPMALI?

Sınav sonuçları 31 Temmuzda açıklanacak. Uzun bir süre. Geçmişte ÖSYM’nin 4 günde sonuçları açıkladığını ve zamanla yarıştığını düşündüğümüzde 30 günlük bir süre adaylar açısından uzun bir süre. Ancak bu süreçte hızdan ziyade doğruluğun daha önemli olduğunu söylemeliyiz. Geç olsun güç olmasın denebilecek bir süreç sınav sonuçlarının açıklanacağı süreç. Bu tarihler belirlenirken üniversiteye kayıtlar, ek yerleştirmeler ve akademik yıla başlama takvimi de belirleyici oluyor. Daha erken açıklayabilir miydi ÖSYM? Evet, açıklayabilirdi. Bir ay olması sorunlu mu? Hayır. Zira bu arada adayların kendi kişilik özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini sorgulayacakları önemli bir süreç. Öte yandan meslekleri tanıma açısından da gerekli bir süreç. Tavsiyemiz bu zaman diliminde özellikle bu yönlü bir çalışma yapmaları yönünde.

TERCİHLER NASIL OLACAK?

Bu yılın en sıkıntılı dönemi tercih dönemi olacak. Her sistem değişikliğinin en çok etkilenen yeridir aslında tercih dönemi. Adaylar genellikle tercihlerini bir önceki yılın referanslarına bakarak yaparlardı. Bu yıl bu referanslar anlamını yitirmiş oldu. Bir ölçüm ve kontrol mekanizması olarak kullanılmayacak. Ancak tercih de sadece puan ve sıra referanslarıyla yapılacak bir şey değil. Adayların çeşitli trendlerin esiri olmadan kendi gerçeklikleri ile bölümleri listelerine almaları gerekiyor. Korkmadan yapılacak tercihler ve korkarak yapılacak tercihler diye iki skala arasında gidip gelmesi gerekiyor bu yıl tercihlerin. Daha geniş bir yelpazede tercihler yapılırsa süreç sonunda adayların daha az sıkıntı yaşayacaklarını tahmin ediyoruz.

SİSTEM HERKES İÇİN DEĞİŞTİ

Her yeni sistemin teorik olarak pek çok belirsizliği beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Bundan önceki irili ufaklı tüm sistem değişikliklerinde bu belirsizliklerin yansımalarını hem sınav, hem de tercih sürecinde çoğu kez gördük. Ancak aynı belirsizlikler sadece bir adayı ya da bir aday grubunu değil de tüm aday kitlesini ilgilendiriyorsa bu aslında sistem açısından krizin fırsata dönüşmesi için önemli sebeplerden biri.

PUAN DA ÖNEMLİ SIRALAMA DA

Sınavın yapısal özellikleriyle ilgili büyük belirsizlik yaşanmadı. Asıl belirsizlik hesaplanacak puan türlerini bilmemize rağmen bu puan spektrumunun neresinde yer alacağımıza dair. Esas stres ve kaygı oluşturan da puan ve sıra olarak alacağımız pozisyon ve bunların tercihlerde hangi referansla, nasıl kullanılacak olması.

BARAJ ENGELİ AŞILMALI

Eski sistemin YGS ayağında 150 ve 180 olmak üzere 2 baraj puanı, LYS ayağında ise yine 180 olmak üzere 1 baraj puanı bulunmaktaydı. LYS’ye katılan bir aday bu 3 baraj puanı da aşmak zorunda kalıyordu. Bu barajlar özellikle alt puan grubundaki Devlet ve Vakıf üniversitelerinin doluluk oranlarının düşmesindeki önemli etkenlerden biriydi. Okuma istek ve arzusunda olmasına rağmen barajlardan dolayı tercih bildiriminde bulunamayan çok sayıda öğrenci karşımıza çıkmaktaydı. Bir sistem, bu ölçüde talebin olduğu bir coğrafyada yarısı kadar arzı doldurma becerisini gösteremiyorsa elbette ki tartışılması ve çeşitli revizyonlara tabi tutulması doğaldır. Öyle de oldu.

PUAN TÜRÜ ÇEŞİTLİLİĞİ BEKLENENİ VEREMEDİ

Önceki sistemin YGS ayağında 6, LYS ayağında ise 12 puan türü bulunmaktaydı. Bu da, başlı başına sistemin kafa karışıklığına neden olmasında rol oynuyordu... Daha sade, daha anlaşılır ve daha az sayıda puan türü ile geçişler mümkünken bunu çeşitlendirmek bir puan türü enflasyonu yaşanmasına da yol açıyordu. Öğrenci profil beklentisi itibariyle birbirine yakın olabilecek programların farklı puan türünde öğrenci alıyor olması tercih bildiriminde bulunacak aday sayısını da bölüp parçalamaktaydı. Şimdi ise her şey sadeleştirildi.

ESKİ SİSTEMDE KONTENJANLAR DOLMUYORDU

Önceki sistem seçmeye değil, elemeye dayalı bir sistemdi. Ülkenin 15 yıl önceki arz-talep dengesine göre kurgulandığından çok sayıda aday öğrenciyi eleyerek ilerlemekteydi. Bu da üniversite kontenjanlarının doluluk oranlarına yansımaktaydı. 2017 Yılı itibariyle 322 bin boş kontenjanın kalmasındaki en önemli gerekçe, tercih bildiriminde bulunan aday sayısının azlığı oldu. Sistem havuzuna giren 2,3 milyonken elene elene sistemde tercih yapan 994 bin aday kalmıştı. Değişimin fitilini bu tablo yaktı.