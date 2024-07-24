Buldular... Yapay zeka şimdi de orman yangınlarına müdahele edecek: Yeni sistemi geliyor!
Yapay zeka insanlığa her geçen gün farklı bir alanda katkı sağlamaya devam ediyor. Eğitimden, sanayiye, tıp ve mühendislik işlerine kadar her alanda faydalandığımız yapay zekadan şimdi de orman yangınları konusunda destek alacağız. Türkiye'den yeni bir hamle geldi: Türkiye'ye geliyor.
Bilim insanları, orman yangınlarının seyrini öngörmek için "cWGAN" adını verdikleri yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi.
SİSTEMİ BÖYLE BULDULAR!
Science Daily dergisinde yer alan habere göre, Amerak Birleşik Devletleri Güney California Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu yapay zeka modelini oluştururken geçmiş uydu görüntülerinden elde edilen verileri kullandı.
ma ekibi, "cWGAN" modelinin uydu verilerini analiz ederek yangının hangi yöne ilerleyeceğini, yoğunluğunu ve hızını doğru bir şekilde belirleyebildiğini duyurdu.
Modelin, son olarak California'daki orman yangınlarında test edildiği ve itfaiye ekiplerinin yangınla mücadele ve tahliye çalışmalarına büyük katkı sağladığı ifade edildi.
Yapay zeka şimdi de orman yangınlarına müdahele edecek.
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