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Şimdi de Vehhabiliği inkar ettiler!

Suudi Arabistan Yüksek Alimler Konseyi üyesi Abdullah el-Muni, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, “Vehhabilik vehim ve hayaldir, gerçek tabloda bir şey ifade etmez.” diye konuştu.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:50
Şimdi de Vehhabiliği inkar ettiler!

 yeniakit.com.tr Suudi Arabistan’ın “reform” maskeli dönüşüm hareketi yeni bir boyut kazandı. Yıllardır Ehl-i Sünnet Müslümanları küçük görecek kadar Vehhabilik çizgisinde hareket eden Suudi Arabistan, bu görüşü inkar etmeye başladı. Suudi Arabistan Yüksek Alimler Konseyi üyesi Abdullah el-Muni, “Vehhabilik vehim ve hayaldir, gerçek tabloda bir şey ifade etmez.” dedi.

Suudi Arabistan Yüksel Alimler Konseyi üyesiAbdullah el-Muni, ülkesinin resmi televizyon kanalı es-Suudiyye’de yayınlanan fetva içerikli televizyon programında kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

VEHHABİLİK VEHİM VE HAYALDİR

Bir izleyicinin sorusu üzerine ülkesinin yıllardır benimsediği Vehhabilik hakkında konuşan el-Muni, “Vehhabilik vehim ve hayaldir, gerçek tabloda bir şey ifade etmez.” dedi.

SİYASİ İFTİRADIR

Suudi Arabistan’ın Vehhabilik ile vasfedilmesinin ‘siyasi bir iftira olduğunu’ savunan Muni, “Bu ülkeye ve üstündekilere (yöneticilere) nefret yöneltiyorlar.” diye konuştu.

ILIMLI İSLAM’IN BİR PARÇASI…

Şeyhin bu konuşmasından sonra ülkede Vehhabiliğin inkar edilmesi, son zamanlarda M. bin Selman eliyle Suudi Arabistan’ın sahiplendiği “ılımlı İslam” projesinin son adımı olarak değerlendirildi.

Kaynak: Yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 12:50
  1. Vehhabilik
  2. Abdullah el-Muni
  3. Suudi Arabistan
  4. Muhammed bin Selman

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