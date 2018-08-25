Şimdi de Şii Siyonist İmam ortaya çıktı

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci İran kökenli olup Avustralya’da yaşayan İmam Tawhidi adlı şahıs, Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik savaş üzerine Başkan Erdoğan’ın Amerikan elektronik ürünlerini boykot kararını zikretmesini alaya aldı. İmam Tawhidi, faaliyetlerini hemen her durumda İsrail’i savunup haklı göstermek ve Müslümanları aşağılayıp onlara hücum etmek ekseninde sürdürüyor.

AVUSTURYA İMAMLARI DEF ETTİ, SÖZDE İMAM ERDOĞAN’A TEPKİ VERDİ: “CANIN CEHENNEME!”

Başkan Erdoğan’ın ilişkilerin bugünkü gibi olmadığı malum zamanda Apple ürün kullanırken resmini paylaşıp “Halife Erdoğan Apple ve tüm Amerikan elektronik ürünlerini boykot ediyor” notu düşerek çarpıtma ve maskaralığa imza atan Şii Siyonist kafalı imam, geçmişte de büyük kepazeliklere bulaşmıştı.

İslam düşmanlığı ve ırkçılığı ile meşhur Avusturya hükümetinin 60 kadar imamı sınır dışı etme kararı alması ve bunun üzerine Erdoğan’ın tepkisi, nadiren hususi değerlendirme videosu çeken sözüm ona imamın 8 dakikalık açıklamasına konu olmuştu. İmam Tawhidi o zaman Türkiye ile alakalı şu açıklamayı yapmıştı:

“Türkiye lideri yahut Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırma hayali kuran Erdoğan, Avusturya’dan takriben 60 imamın sınır dışı edileceği hakikatinden çok üzgün görünüyor. Neden? Çünkü kendisi Halifeliğini yaymak maksadıyla onları eğitip hazırlamak için çok çalıştı. Ve o Avrupa boyunca misyonerlerinin bilfiil muvaffak olmasını temin etmek istiyor. Şimdi ise onlar eve, kendisine geri gönderiliyorlar. Çok mutlu değil kendisi. İyi, Erdoğan cehenneme gidebilir. O kendisine yahut insan haklarına saygısı olan birisi değil. Tüm alakası mezhepçi ajandası ve uluslararası diplomatik toplumda bölme çabası üzerine. Erdoğan’a veya onun bu gezegene şiddet dışında bir şey getirmeyen kanlı misyonlarına hiçbir saygımız yok.”

İMAM DEĞİL SANKİ HAHAM

İsrail’in, sadece protesto düzenlemekte olan Filistinlileri katliam ettiği günlerde twitler atan Tawhidi, Siyonistlerle noktası virgülüne kadar aynı propagandaya başvurup suçu tamamıyla Hamas’a yüklemişti.

Gayretli propagandasıyla birçok hahamı dahi sollayan sözde imam, “Mesele İsrail değil. Bu Yahudilerin var olabilmek için temel insan haklarıyla alakalı. Birçok ibadet eden esasen bölgede barış istediği zaman, Hamas sinagogları hedef alıyor. Hamas müzakere tavrıyla değil, imha etme ajandasıyla anılmaktadır” yazmıştı.

18 Temmuz 2018’de yazdığı bir başka twitinde ise Haması bebeklerin arkasına saklanıp onları kalkan olarak kullanıyor göstermiş ve şu ifadeleri savurmuştu: “Nisandan beri ‘barışçıl’ Hamas protestoları (roketler, füzeler, molotoflar, bıçaklar ve silahlar) 15.000 hektardan fazla çiftlik toprağının, arı kolonilerinin, hindi çiftliklerinin ve avokado ağaçlarının yanmasıyla sonuçlandı. Şimdi hala bebekleri kalkan olarak kullanırlarken doğanları da patlayıcılar intikal ettirmede istimal ediyorlar.”

14 Temmuzda attığı twitte de skandal ifadelere yer vermişti: “Eğer Hamas ile İsrail arasında sınırlar üzerinde bir savaş olduğunu düşündüysen, hatalı mülahaza ettin demektir. Bu var olmakla alakalıdır. Hamas Yahudi olan bir komşu istemiyor. İmha oluncaya kadar Yahudilerle savaşmak onların doktrinlerinde var ve Yahudiler de buna izin vermeyecek. Anlaması bu kadar kolay.”

İSRAİL’İ GÜZELLEYİP MÜSLÜMANLARI AŞAĞILAYAN Şİİ SİYONİST İMAM

Hahamlara rahmet okutturan ve pek çok Siyonist kaynakta bile görülmeyen itham ve gayretle Filistinlilere taarruz edip İsrail’in haklılığını ortaya koymaya çalışan İranlı hahamvari imam, eline geçen her fırsatta İsrail güzellemesi ve Müslüman aşağılaması yapmasıyla da dikkat çekiyor.

15 Temmuz 2018’de yaptığı paylaşımda Tawhidi, “İsrail ve Filistin hükümetleri bir yana, bölgedeki bir hakikati ifade edelim: 1988’de İsrail’de 80 cami vardı, 650.000 Müslüman’a hizmet veriyordu. Şimdi 400’den fazla cami var, 1.600.000 Müslüman’a hizmet ediyor. Gazze’de ne kadar sinagog var? Yok edildiler.”

Tüm dünyanın gözü önünde yaptığı on binlerle hem mal hem can yıkımı yapan İsrail’i “inşa eden”, uğradığı abluka, saldırı ve tahribatla birçok Yahudi’yi bile isyan ettiren Gazze’yi ise “yıkan” olarak lanse ederek şiddetli İslam düşmanlarını bile sollayan bu acayip “imam”, bununla da yetinmeyip ölümlerin asıl suçlusu olarak da Müslümanları gösterdi:

“Biz Müslümanlar, İslamcı teröristleri olan İsrail’den daha fazla Müslüman katlettik. Belki bir sonraki Ramazan kendimize karşı bir yürüyüş tertip etmeliyiz.” Böylece Tawhidi, terör devleti İsrail’e karşı yürüyüşü bile tenkit edip, İsrail’in değil Müslümanların tepki görmesi gerektiğini ifadeden de hicap duymadı.

PROJE İMAM, ERDOĞAN’IN “İSLAMCI TECAVÜZCÜLERİ” OLDUĞUNU YAZDI, RABİA “TERÖR SEMBOLÜ” DEDİ!

Şii Siyonist kafada olduğu sarahatle görülen ve İslam düşmanlığı ile Müslümanlara saldırıda Haçlı ve Siyonistlerin öncülerini bile sollamada kararlı surette yürüyen sözde imam, her tür çarpıtma, yalan ve kara propagandaya da bu yolda başvurmaktan içtinap etmiyor gözükmektedir.

Bu manada, İngiliz medyasına Haziran sonunda yansıyan ve 3 Türk kökenli kimsenin bir kıza tecavüz ettiğini gösteren tek bir haberi paylaşan Tawhidi, “Erdoğan’ın İslamcı eşkıyaları İngiltere’de tecavüzle ortalığı kasıp kavuruyor…” ifadelerini kullandı.

Neredeyse bir günü bile tecavüz haberleri olmadan geçemeyen bir İngiliz medyası hakikatine rağmen, İslamcılık ile tecavüzcüleri bir araya getirip İngiltere’de tecavüzün kaynağını bunlar olarak göstermesi ve Erdoğan’ın emriyle oluyormuş gibi lanse etmesi, son derece kalitesiz ve idraksiz bir proje olduğunu da en anlayış mahrumu insanlara bile göstermesiyle dikkat çekti.

Proje “imam”, daha evvel “Rabia” sembolünü de “terörist sembolü” olarak ifade etmişti. Başkan Erdoğan’a hususi bir nefreti gözüken bu Şiilik, siyonistlik ve İngiliz projeliği karışımı “imam”, 15 Mayıs 2018’de attığı twitte ise şu kepazelik ve komediye bulanmıştı:

“Erdoğan’ın ikiyüzlülüğünün sınırları yok. Amerikan elçiliğinin Kudüs’e [taşınarak] yeniden konumlanmasına karşı duruyor, fakat son yılın tam bu zamanında, eski Osmanlı İmparatorluğunun parçalarını yeniden iddia etmek için illegal olarak Irak’a girmek ve Musul’u işgale çalışmak için ordu gönderdi.”

Böylece kendisine “Barış İmamı” diyen bu ucuz proje, Türkiye kazanacak, Ehl-i Sünnetin mümessili Osmanlı kuvveti canlanıp güç kesbedecekse Daeş’in vurulmasına bile karşı olacağını da gözler önüne sermiş, teröristlerin imhasından rahatsız olmuştu.