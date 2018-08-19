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Şimdi de savaşı özelleştirmeye kalktı! Kendi ekibi bile endişeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, askeri nitelikli Amerikan sivil güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in Afganistan'daki 'savaşı özelleştirme planı'na Trump'ın destek vermesinden endişe ettiği bildirildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 20:39
Şimdi de savaşı özelleştirmeye kalktı! Kendi ekibi bile endişeli

ABD'li yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri nitelikli Amerikan sivil güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in Afganistan'daki "savaşı özelleştirme planı"na destek vereceğinden endişe ettikleri bildirildi.

NBC News'da yer alan haberde, Trump’ın, Prince’in Afganistan’daki "savaşı özelleştirme" önerisiyle ilgilendiği öne sürüldü. Habere göre, Prince'in önerisi kabul edilirse Afganistan savaşında ABD askeri birliklerinin yerini doğrudan Trump'a rapor verecek ABD elçisi için çalışacak özel paralı askerler alacak. Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin, askeri yetkililerin ve kongre üyelerinin bu öneriyle ilgili endişeli oldukları ifade edildi. Prince, Trump'ın özelleştirme planına karşı çıkan danışmanlarının, Taliban ile barış görüşmeleri için gösterdikleri çabalarla başkana sanki barış çok yakınmış gibi "pembe bir tablo" çizdiklerini öne sürdü.

DANIŞMANLAR KAYGILI

Danışmanlarının, Trump'ın Afganistan'daki savaşla ilgili sabırsız davranarak Prince'in planı gibi önerileri ciddi şekilde düşünmesinden ya da Afganistan'dan tamamıyla çekilmesinden kaygı duydukları belirtildi. Prince, önerisiyle ilgili Trump ile doğrudan konuşmadığını fakat dikkatleri çekmek için gelecek günlerde medya kampanyası başlatmayı planladığını dile getirdi.

ABD'li üst düzey bir yetkili ise Trump'ın, Afganistan'a ABD birlikleri yerine özel paralı askerlerin getirilmesiyle, ABD yönetimi kaynaklarının kullanımının azalacağını ve ABD'nin tasarruf edeceğini öne sürdüğü Prince'in kendi çektiği videonun ardında özelleştirmeye tekrar ilgi gösterdiğini söyledi. Prince, planıyla ilgili yakın zamanda Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bazı yetkililerle görüşmeyi istediğini kaydetti. 

ABD^'NİN AFGANİSTAN'DA 15 BİN ASKERİ BULUNUYOR

Öte yandan, Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, Erik Prince'in önerisi üzerinde düşünülmediğini ifade etti. Sözcü, Trump'ın diğer birçok ABD'li gibi Afganistan'da daha fazla gelişme görmek istediğini, Afganistan'dan çekilmenin teröristler için güvenli bölgelerin yeniden ortaya çıkmasına yol açacağının, Amerikan ulusal güvenliğini ve pek çok hayatı tehlikeye atacağının farkında olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığından bir yetkili de Prince'in önerisinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 15 bin askeri bulunuyor.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 20:39
  1. Donald Trump
  2. Afganistan
  3. ABD ordusu

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