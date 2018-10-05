Aracını halkın üzerine süren sürücü şimdi de kız arkadaşını suçladı!

İstanbul Bakırköy’de dün meydana gelen olayda, kız arkadaşını darp ettiği sırada vatandaşlarca fark edilip uyarılan Görkem Sertaç Göçmen insanların üzerine araç sürmüş, dehşet anları yaşanmıştı. 5 kişinin yaralandığı olay ardından gözaltına alınan Göçmen’in kanından alkol çıkmış, şüpheli ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Şüpheli Görkem Göçmen’in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Göçmen ifadesinde, kız arkadaşının panik halinde olduğundan sürekli direksiyona sarıldığını, bu nedenle orada bulunan bazı kişilere istemeden çarptığını ileri sürdü.

Göçmen ifadesinde şunları belirtti: A.A. benim nişanlım olur. Kendisiyle yaklaşık 4 aydır görüşmekteyiz. Dün beni arayıp benimle görüşmek istediğini söylemesi üzerine A.A. ile Bahçelievler’de buluştum. Daha sonra sevk ve idaremdeki araçla Bakırköy’e gittik. Bir süre araçla dolaştık. Aramızda bir takım sorunlar vardı. Bu sorunları konuşmaya başladık ve tartıştık.

“Aracıma tekme atıldı”

Trafik durdu. A.A. o esnada camı açtı ve benim hakkımda olumsuz şeyler söyleyerek bağırmaya başladı. Dayanamıyorum artık kendime zarar vereceğim dedi. Bunun üzerine etraftan birkaç kişi gelip ne oluyor diyerek aracıma doğru yaklaştılar ve aracıma tekme attılar. Ben aracıma tekme atılınca araçtan indim ve şahısla tartışmaya başladım.

Bunun üzerine etraftan beni yaklaşık 10-15 kişilik bir grup darp etmeye başladılar. Ben de hızla araca bindim ve linç edilmemek için oradan uzaklaşmaya çalıştım. Ben aracı hangi yöne sürersem bu grup önüme doğru geliyordu. Ben de bir an evvel etraftaki insanlar tarafından linçe uğramamak için can havliyle aracı kaldırıma doğru sürdüm.

“Kız arkadaşım direksiyona sarılınca insanlara çarptım”

Bu esnada kimseye zarar vermek gibi bir amacım yoktu. O esnada etrafta bulunan bir araca hafiften sürttüm diye hatırlıyorum. Yanımda kız arkadaşım da panik halinde olduğundan sürekli direksiyona sarılıyordu. Direksiyona sarıldığı için orada bulunan bazı kişilere istemeden de olsa aracımla çarptım. Buradan bir şekilde kaçıp kız arkadaşımı Bakırköy İncirli’ye bıraktım. Bir süre sonra arkadaşlarım buraya geldiler. Arkadaşım sigorta işleriyle uğraşır.

“Beni darp ettiler”

Benim aracımda olay yerinden kaçarken aracımda maddi hasar meydana getirildiği için yapan kişileri tespit etmek ve kaskodan parasını almak maksadıyla tekrar Bakırköy’e gittik. Burada kalabalık dağılmamıştı. Beni görünce tekrardan aracın etrafını sardılar ve aracın içerisinde beni tekrar darp etmeye başladılar.

“Canımı kurtarmak istedim”

Arkadaşlarım etrafta bulunan kimseyi darp etmedi. Ben beni darp edenlere karşılık vermiş olabilirim. Daha sonra olay yerine polis geldi ve oradan ayrıldık. Benim kimseyi öldürmek, yaralamak gibi bir kastım yoktu. Sadece canımı kurtarmak için aracı dikkatsizce kullandım. Olay esnasında alkollü değildim.”

(sontv)