Toplum olarak bu ekonomik sıkıntıdan nasıl kurtulacağız, her şeyden önce kullara karşı ve Allah’a karşı samimi olmamızla başlangıç yapmalıyız. Devletin güçlü dış politikası yanında iç politikası da o kadar güçlü olması gerekir. İç politika da adalet, samimiyet hakkaniyet, ehliyet değerler ön planda olursa bu gibi sıkıntıları atlatabiliriz, daha önce de atlattığımız sıkıntılar gibi. Devlet millet tek vücut olur. Ancak görüyorum ki öyle bir şey yok. Herkes bu krizi ülke yararına değil de kendi yararına kullanmaktadır. Bugün bu krizin %50 stokçulara bağlı olduğu gibi % 50 Türkiye’de israfın son hadde varmış olmasıdır. Bakanlıklarda, Belediyelerde araç furyası hiç kimse dikkate almıyor. Bu araçlar, ilgili kişiler, kendi kişisel aracıymış gibi özel işlerinde kullanmaktadırlar. Kul hakkının gözetilmediği böyle bir ortamda elbette ki ekonomi kötüye gidecektir. Diğer taraftan bizi her zaman düşman belleyen üst akıl için de bir fırsattır. O da elbette ki elinden geleni geri koymayacaktır. Yerli işbirlikçileriyle el ele vererek bir an önce Türkiye’yi eski Türkiye’ye döndürmek için can atmaktadırlar.

Toplum olarak bize has olan değer yargılarımızı unuttuk, Allah’ı unuttuk, O da bizi unuttu. Bugün bu krizin başı, toplum olarak biz kul hakkını dikkate almadık, hukukun üstünlüğünü dikkate alamadık, komşumuzu düşünmedik, kendi cebimizi ve keyfimizi düşündük. Helal ve haramı dikkate almadık. Allah’tan korkmadık. Elimize geçen yetkileri lehimize göre kullandık. İsrafı alışkanlık haline getirdik. Şimdi de bu kriz nereden geldi diyoruz. Bu bizim davranışlarımızın sonucudur.