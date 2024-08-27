Şimdi de bilim insanları, Alzheimer'ı tahmin etmek için 1 milyondan fazla beyni analiz edecek! Detay ortaya çıktı

Bilim insanları, bir kişinin Alzheimer riskini tahmin edecek bir araç geliştirmek amacıyla yapay zeka kullanarak bir milyondan fazla beyin taramasını analiz edecek.Edinburgh Üniversitesi ve Dundee Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, NEURii adı verilen küresel bir araştırmanın parçası olarak İskoçya'daki hastaların on yıldan fazla bir süre boyunca çekilen CT ve MRI taramalarını inceleyecek.Ekip, doktorların bir kişinin demans geliştirme riskini daha iyi belirlemelerine yardımcı olabilecek kalıpları bulmak için görüntü verilerini bağlantılı sağlık kayıtlarıyla eşleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanacak.

DEMANS ÜÇ KATINA ÇIKABİLİR

2050 yılına kadar küresel olarak demansla yaşayan insan sayısının neredeyse üç katına çıkarak 153 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor ve araştırmacılar bunun sağlık ve sosyal bakım sistemleri için hızla büyüyen bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıyor. Araştırmalar, demansla bağlantılı sağlık ve sosyal maliyetlerin halihazırda yılda 1 trilyon doları aştığını gösteriyor.Bilim insanları, radyologların hastaları tararken demans risklerini belirlemek ve hastalığı ve ilgili durumları daha erken teşhis etmek için kullanabilecekleri dijital araçlar oluşturmayı amaçlıyor. Araçların ayrıca demans için daha kesin tedavilerin geliştirilmesini hızlandırmaya yardımcı olabileceğini söylediler.

Dundee'de yapay zeka ve tıbbi görüntüleme uzmanı olan Prof Emanuele Trucco şunları söyledi: "Bu yeni veri seti nöroloji araştırmacılarının çok işine yarayacak. Başarılı bir konsept kanıtı oluşturabilirsek, klinik karar verme sürecine yardımcı olan ve demans riskini mümkün olduğunca erken işaretleyen rutin radyoloji operasyonlarına sorunsuz ve göze batmadan entegre edilen bir yazılım araçları paketine sahip olacağız.6 milyon görüntü, NHS İskoçya'nın bir parçası olan sağlık ve sosyal bakım için kamu yararı ve gizlilik panelinin onayı ile taranacak. Veriler, NHS elektronik verilerinin araştırma için kullanımı için güvenli bir platform sağlamak üzere Public Health Scotland tarafından görevlendirilen Scottish National Safe Haven'da tutulacak.

Proje eş lideri, Edinburgh Klinik Beyin Bilimleri Merkezi'nden Prof Will Whiteley şunları söyledi:"Demansı tahmin etmek için basit beyin taramalarının daha iyi kullanılması, demansın daha iyi anlaşılmasına ve potansiyel olarak nedenlerinin daha erken teşhis edilmesine yol açacak ve bu da yeni tedavilerin geliştirilmesini kolaylaştıracaktır.

"YENİ TEDAVİLER GELİŞTİRMEYE BAŞLAYABİLİRİZ"Şu anda demans tedavileri pahalı, az sayıda ve değeri belirsizdir. Yüksek risk altındaki büyük bir grup insandan veri toplayabilirsek ve bu insanlar da denemelere katılmaya rıza gösterirlerse, gerçekten yeni tedaviler geliştirmeye başlayabiliriz." Kaynak: Bilim insanları, Alzheimer'ı tahmin etmek için 1 milyondan fazla beyni analiz edecek

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