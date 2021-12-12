'Şimdi büyük Türkiye doğuyor!'

Yirmi birinci yüzyılın sonu yeni ekonomik evrimleri getirdi.

Kara savaşları, deniz savaşları, siber savaşlar ve biyolojik savaşlar derken artık yeni yüzyılın savaşı ekonomidir.

Artık güç kayması yaşanan bir Dünya’da yerimizi aldık ve ekonomideki bu kurtuluş mücadelemizi hakkıyla veriyoruz…

Eskiden Dünya’yı yöneten sözde çok güçlü tabir edilen süper güçler vardı şimdi yok oluyorlar, neden mi?

El-cevâb, zulüm ile âbâd olanın, âhiri berbâd olur demiş sözün sahibi. Çok da doğru söylemiş…

Batı değil mi terör örgütleri kurdurup iç karışıklık sebebiyet veren? Kardeşi kardeşe katlettiren eşkıyalık yaptıran binlerce şehidin kanını akıtan genç yaşta insanları sakat bırakan vs…

Akabinde mazluma yolda kalmışa zulüm eden… Nice ülkelerin yeraltı kaynaklarını ve insan gücünü sömüren…

Demokrasi getireceğim diyerek kan ve gözyaşını yanında götüren…

İşte vakit yaklaştı sonları berbâd oluyor ahlaken çöktükleri gibi şimdi ise ekonomileri “The End” bitiyor…

Merak etmeyin bu savaştan en hafif yarayla galip çıkan Türkiye olacak…

Bu ekonomik savaş olurken birde gıda stokçuları türedi bunu da yapan kendi milletimiz… Ucuza vermemek için çöpe dökülen sebze ve meyveleri kuyulara dökülen şekerleri görmüyor muyuz?

Biz ne zaman bu kadar israfa açık olduk… Daha birçok sayabileceğimiz hadise var…

Bu stokçulara yönelik yaptırım çok cüz’î rakamlardı fakat Sayın Cumhurbaşkanımız Katar’a giderken talimat verdiğini ve bu stokçulara ağır bedeller ödettirileceğini ifade etti.

Ümit ediyoruz problemler tez zamanda bürokrasiye takılmadan çözülür.

Dünya bu ekonomik evrimden gerek nicelik gerekse nitelik olarak çıkış arıyor yıldızı parlayan ülkelerin arasında en öne çıkan ülkeyiz.

Çünkü ülkemiz Dünya ülkelerinin nazarında güveni tam ma’nâsı ile sağladı.

Ekonomik kur dalgalanmalarının sebebini hepimiz biliyoruz fakat magazine malzeme yapmak hükümeti yıpratmak için bolca tevil yapmaktan da geri durmayan bir zihniyet var ülkemizde.

Batılı gazeteler ilk kur dalgalanması gerçekleştiğinde ne manşet atmışlardı “maksat kurun dalgalanması değil asıl maksat Erdoğan’ı devirmek” demişlerdi…

Normal iktisat teorilerinden farklı bir model deneyen Sayın Cumhurbaşkanımız ümit ediyorum cumhur olarak bunun da üstesinden geleceğiz.

Birçok defa bu soruyu sordum fakat muhalefet kanadından ne bir açıklama ne de bir cevap verilemedi…

Yine soruyorum peki Sayın Erdoğan’ı indirdiniz yerine kimi getireceksiniz?

Var mı elinizde batıyla mücadele edecek, mazlumun yanında olacak, ülkesine sahip çıkacak bir lider adayınız?

Diye soruluyor siz de yok diyorsunuz. Farkındayım ama yine de gitsin kim gelirse gelsin zihniyetinde batılı bir muhalefet yapıyorsunuz…

Bizimkilerin derdi üzüm yemekten geçmiş dostlar dertleri bağcıyı dövmektir.

Sonrasında çok pişman olacağınız şahısların peşinden gidiyorsunuz tıpkı Osmanlının son dönemindeki Jön Türklerin mandacı kafaların fitne fesat iç ayaklanma yaptıkları gibi tabii sonrası eyvah biz ne halt işledik dediler fakat iş işten çoktan geçmişti.

Bakın birçoğumuz BAE yönetimini geçmişte Amerika’nın güdümünde olduğunda eleştirdik bize karşı onlarla kol kola oldular…

Ta kî seçimden sonra Joe Biden ve ekibi BAE’nin anlaştığı silah ve aynısını bize yaptığı F35 uçakları vermiyorum dedikten sonra akıl başa geldi…

Biz yanlış yerde durmuşuz biz asıl karşımıza alacağımız Türkiye değil batılılar deyip dost ülke Türkiye’ye geldiler…

Diğer hata yapan ülkeler de anlayacak ve tek tek dönecekler.

Bakın terör örgütünün finansörleri nasıl da dağdakileri ortada bıraktı kullandılar ve bir paçavra gibi attılar hem zelil hem de rezil bir durumda kaldılar. Anladılar ki Türkiye ile savaşılmaz…

Bu çılgın Türkleri kimse kolay kolay yenemez bunu anladılar…

Batının ve uşaklarının planı aşikâr değil mi küresel para baronları düğmeye bastı; Türk milletini en kolay isyan ettirecek ekonomik saldırılarla savaş verelim diyerek eylemlerini sürdürüyorlar.

Biz inanıyoruz ki, cumhur olarak bu ekonomik kurtuluş savaşından da galip çıkacağız.

Unutulmamalıdır ki her doğum sancılı olur. Şimdi büyük Türkiye doğuyor!

Gerek içerde gerekse dışarda fırsatçı lobilerine biz millet olarak fırsat vermeyeceğiz.

Mâ’mâfih muhalefet kendi içerisinde anlaşamazken Sayın Erdoğan gitsin naraları atanlarla kol kola hareket etmeleri abesle iştigaldir…

Ellerinde proje yok takım çalışmasına uyumlu kadroları yok ama bu Erdoğan gitsin kim gelirse gelsin söylemleri cehli mürekkepten başkasının söylemi değildir.

Eğer şimdi soracak olursanız, bu ekonomik savaşı kim kazanır? Cevap, tabii ki de geçmişi asırlara dayanan Türkiye olacaktır.

Biz millet olarak esaret altında yaşayamayan lider ruhlu bağımsızlığı şiâr edinmiş bir kültüre ve genlere sahibiz!

Ey Batı ve onun piyonları ne yaparsanız yapın HAK yolunda yürüyenler galip gelecektir… Vesselâm…