0553 313 94 23

Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı

Bursa Gaziantepliler Derneği’nin düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "İki kadim medeniyet Bursa ve Gaziantep arasındaki mesafe karşılıklı direkt uçak seferleriyle 1 saate düşüyor" dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 13:08
Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı

Bursa Gaziantepliler Derneği’nin düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "İki kadim medeniyet Bursa ve Gaziantep arasındaki mesafe karşılıklı direkt uçak seferleriyle 1 saate düşüyor" dedi.


Bursa ile Gaziantep arasında uçak seferleri 13 Mart Çarşamba günü başlıyor. İki şehir arasındaki mesafeyi bir saate düşürecek uçuşlar, haftada 3 gün olacak. Bursa’dan Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Muş karşılıklı direkt uçuş seferlerine Gaziantep de eklendi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TÜRSAB İkinci Başkanı Hasan Erdem ve Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 13 Mart Çarşamba günü başlayacak olan uçuşlar haftada 3 gün yapılacak. Pazartesi, çarşamba ve pazar günleri yapılacak olan uçaklarla her iki şehir arasındaki uzun13 saatlik mesafe 1 saate inecek. Uçak saatleri 13.40 Gaziantep-Bursa ve 15.40 Bursa-Gaziantep şeklinde olacak. Şuanda promosyona giren biletler 69 liradan satışa çıktı.


Bursa’dan 3 yıldır 5 şehre direk uçuşlar olduğunu anlatan Esgin, “Yüksek doluluk oranları ile bu devam ediyor. Eğer yüksek doluluk oranlarımız olmasaydı bu uçuşlar devam etmezdi. Şuanda bu uçuşlar rekorlar kırarak devam ediyor. 3 yıldır geldiğimiz noktaya önemli katkısı var. Gaziantep uçuşlarımız 13 Mart tarihinde başlıyor. Bursa’mıza hayırlı olsun. Sadece bir Anadolu’ya yeni bir ek sefer, direk uçuş olarak görmek mümkün değil. Bundan sonraki uçuşların da bir müjdecisi olarak kabul etmek gerekiyor. Bunu önemli bir dönem noktası olarak görüyorum. 6 gün sonra bu uçuşlarımız karşılıklı olarak haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve pazar günleri olacak. Şu anda bilet satışları promosyona girdi ve 69 liradan satılıyor. Şuanda daha uygun fiyat yok” dedi.


Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu ise, “Hayaldi, gerçek olan projelerden bir tanesi 13 Mart günü hayata geçecek. Emeği geçenlere, katkı koyanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


TÜRSAB İkinci Başkanı Hasan Erdem ise, “İki kalkınmış şehir arasında uzun mesafenin 13 Mart’ta kısaltılmış olacak. İki toplum arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın mesafenin 13 saatten 1 saate indirilmesi bir hizmettir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İmralı'ya ziyaretçi gelememesi hak ihlali değil"
    1. "İmralı'ya ziyaretçi gelememesi hak..
    2. Okul önünde otomobilin çarptığı..
    3. Tüm Türkiye’de aranıyordu,..
    4. THY'den yolculara 64 bin ton ikram
    5. AB'de yatırımların çevre riskleri..
    6. Alanya’da barda korkutan yangın
    7. Kilis’te Organ Bağışı 3 kişiye hayat..
    8. Tekintaş: 31 Mart seçimleri Türkiye..
    9. Makine ihracatı 2 ayda 2,7 milyar..
    10. Borsa ilk yarıda yükseldi
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin’in..
    12. Mahir Ünal: FETÖ ve PKK'nın ağzı ile..
    13. Sason’da okullar arası voleybol..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kadınlar..
    15. Başkan Kocaoğlu: Çin’e kadar uzanacak..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Afganistan’da anma töreninde saldırı:..
    19. Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan..
    20. HPV testinin pozitif çıkması dünyanın..
    21. Petrol Ofisi 6 bin ağır araç ustasıyla..
    22. Konyasporlu futbolculardan "şivlilik"..
    23. Fahri trafik müfettişlerinin görev ve..
    24. Vali Soytürk’ün 8 Mart Dünya Kadınlar..
    25. Başkan Başsoy Regaip Kandilini kutladı
    26. Arapça şiir ve metin canlandırma..
    27. Başsoy’dan Belediye Meclis Üyelerine..
    28. Siemens Türkiye, 9 ülkeden tedarik..
    29. UEFA Genel Sekreterler Toplantısı..
    30. Kaymakam Arıcan’dan ADEM ziyareti
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti