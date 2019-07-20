0553 313 94 23

Almanya'da PKK'da çıkan tanksavara pişkin savunma: Bilgimiz yok

TSK'nın Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde başlattığı Pençek-2 harekatında Alman malı tanksavar füzesinin ele geçirilmesinden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Almanya Silahlı Kuvvetleri pişkin bir savunma yaparak 'Bilgimiz yok' iddiasında bulundu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
Almanya'da PKK'da çıkan tanksavara pişkin savunma: Bilgimiz yok

Pençe-2 harekatı kapsamında hava ve kara unsurlarını oldukça etkin kullanan Türkiye, teröristlerden temizlenen bölgelerde çok sayıda yaşam alanı ve mühimmat buldu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Bölgedeki askerlerimizin teröristlerin inlerinde ele geçirdiği ve Mehmetçik'e karşı kullanılmak üzere örgüte verilmiş olan MILAN tanksavar füzesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Söz konusu mühimmatın operasyonun ardından Türk askerlerince ele geçirildiği bilgisini Milli Savunma Bakanlığı 17 Temmuz'daki paylaşımın kamuoyuyla paylaştı.

Alman Silahlı Kuvvetleri resmi hesaptan 'haberimiz yok' ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın paylaştığı fotoğrafı ve tweeti alıntılayan bir sosyal medya kullanıcısı, Alman Silahlı Kuvvetleri'ni etiketleyerek "Bunlar sizin mi?" sorusunu yöneltti.

Alman Silahlı Kuvvetleri'nden söz konusu soruya verilen cevapta ise "Merhaba, bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok" yanıtının verildiği görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:41
  1. Pençe-2 harekatı
  2. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultan Sazlığı’nda kındıra kesimi başladı
    1. Sultan Sazlığı’nda kındıra kesimi..
    2. Baba ile oğlun 30 yıl sonra film gibi..
    3. Dünden bugüne! Dini sadece vicdan..
    4. Ümraniye’de 29 katlı binada yangın..
    5. Mersin Valiliği, eski İngiliz Yağ..
    6. Migren en yaygın beyin hastalığı
    7. Diyarbakır’da eğitim uzmanlarından YKS..
    8. Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019..
    9. Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası..
    10. ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını..
    11. Demir parmaklıklara sıkışan köpek..
    12. Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
    13. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı,..
    14. Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi
    15. Iğdır’da akaryakıt kaçakçılığı
    16. Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca..
    17. Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk..
    18. Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye..
    19. Bitlis’in düşman işgalinden..
    20. Türkiye’nin Erbakan’ın emriyle..
    21. Maganda kurbanı Eren’in babası:..
    22. Kilis’te yeşillendirme çalışmaları
    23. BGSO müzikseverlerden tam not aldı
    24. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
    25. SANKO Üniversitesi ’Tercih-Tanıtım..
    26. Malını sevmenin ölçüsü
    27. Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
    28. Gaziantep'te okulun duvarından düşen..
    29. Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü
    30. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'