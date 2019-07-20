Almanya'da PKK'da çıkan tanksavara pişkin savunma: Bilgimiz yok

Pençe-2 harekatı kapsamında hava ve kara unsurlarını oldukça etkin kullanan Türkiye, teröristlerden temizlenen bölgelerde çok sayıda yaşam alanı ve mühimmat buldu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Bölgedeki askerlerimizin teröristlerin inlerinde ele geçirdiği ve Mehmetçik'e karşı kullanılmak üzere örgüte verilmiş olan MILAN tanksavar füzesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Söz konusu mühimmatın operasyonun ardından Türk askerlerince ele geçirildiği bilgisini Milli Savunma Bakanlığı 17 Temmuz'daki paylaşımın kamuoyuyla paylaştı.

Alman Silahlı Kuvvetleri resmi hesaptan 'haberimiz yok' ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın paylaştığı fotoğrafı ve tweeti alıntılayan bir sosyal medya kullanıcısı, Alman Silahlı Kuvvetleri'ni etiketleyerek "Bunlar sizin mi?" sorusunu yöneltti.

Alman Silahlı Kuvvetleri'nden söz konusu soruya verilen cevapta ise "Merhaba, bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok" yanıtının verildiği görüldü.