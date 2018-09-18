Şimdi boşlukları doldurma zamanı

Mehmet Canıtatlı Eğitim Dünyası Bu yıl üniversite sınavlarına başvuran 2 milyon 381 bin adayın büyük bir kısmı hayallerini 2019’a ertelerken, sınava girip yerleştirmesi yapıldığı halde kaydını yaptırmayanların sayısı 150 bini buldu. 31 Ağustos’ta açıklanan sınav sonuçlarına göre 128 bin olan boş kontenjanın kayıtların bittiği 7 Eylül akşamı 280 bine çıkması, sıralama ve puanda geride kalan adaylar için umut ışığı oldu. Adaylar, 14 Eylül’de başlayan ek yerleştirme başvuru süresini en iyi şekilde değerlendirme telaşında.

Perşembe akşamı sona erecek olan başvurulardan önce her bir adayın önünde birçok argüman yer alıyor. Bunlar arasında; sıralama, puan, ilk yerleştirmedeki puan aralıkları, tercih edeceği üniversitelerin sunduğu burs ve diğer imkânlar öne çıkıyor.

BU YILKİ TABLO DİKKAT ÇEKİCİ

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok adayın hayal ettiği Boğaziçi, Ortadoğu Teknik (ODTÜ), İstanbul Teknik (İTÜ) gibi üniversitelerin kontenjanlarında öne çıkan tıp, hukuk, mühendislik fakültelerinde doluluk oranları yüzde yüze ulaşmadı. Kontenjan boşluğunun her yıl ÖSYM’nin karşısına çıkmasının bir maliyet olduğunu dile getiren eğitim uzmanları, her bir kontenjanın maliyet ortalamasının 10 bin lira olduğuna dikkat çekiyor.

POPÜLER ALANLARDA DA BOŞLUK VAR

Bu yıl sosyal bilimler alanının en popüleri olan hukuk fakültelerinde bile kontenjan boşluğu oldu. Toplamda bu sayı bin 283 olarak karşımıza çıktı. İstanbul Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesinde bile 13 öğrencilik kontenjan açığı bulunuyor. Aynı üniversitenin edebiyat, fen, hukuk, iktisat, ilahiyat, iletişim, tıp, işletme, siyasal bilgiler, ulaştırma ve lojistik fakültelerinde yer alan bölümlerde toplamda 366 boş kontenjan yeni öğrencilerini bekliyor. Vakıf üniversitelerinde de benzer bir tablo söz konusu. Tıp fakültelerinde ise 113 boş kontenjanın olduğunu görüyoruz. Tıp alanında donanımlı eğitimiyle öne çıkan KKTC’nin önde gelen üniversitelerinden Yakın Doğu Üniversitesi’nin ücretli bölümünde 37 boş kontenjan yer alıyor. Sağlık deyince ilk akla gelen diş hekimliğinde 59, eczacılıkta ise 55 kontenjanın boş kalması, ek yerleştirme döneminin fırsatlarından birkaçı olarak sıralanabilir.

EN İYİLERDE YENİ FIRSATLAR

Türkiye’nin uluslararası platformda temsil eden Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ’nün farklı bilim dallarında da kontenjan boşlukları mevcut. Bunlar arasında Boğaziçi Üniversitesi’nin Okulöncesi Öğretmenliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi programları öne çıkarken, ODTÜ’de İngilizce Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, İTÜ’de de Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümleri öne çıkıyor.

156 BOŞ KONTENJAN

Ankara Üniversitesi’nde ise eczacılık, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, hukuk, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi programlarda toplam 383 boş kontenjan bulunuyor. Ek tercih listesine bu yıl giren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da da 156 boş kontenjan var. Listede eğitim, mühendislik ve orman fakültesi öne çıkıyor. Sağlık Bilimlerinde de fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi bölümlerinde yeni fırsatlar söz konusu.