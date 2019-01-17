"Şimdi Afrika zamanı"

DAKAR (AA) - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Şimdi Afrika zamanıdır. Hiçbir şey yükseliş ve ilerleme yürüyüşümüzü durdurmamalıdır." dedi.

Sall, Başkent Dakar'ın Diamniadio bölgesindeki Abdou Diouf Kongre Merkezi'nde (CICAD) düzenlenen 3. Uluslararası Afrika'nın Yükselişi Konferansı'nın (CIEA) açılışında yaptığı konuşmada, kalkınmanın uluslararası yardımlarla gerçekleştirilemeyeceğini, bu nedenle Afrika ülkelerinin kendi çabaları ve kazan-kazan ilkesine dayanan dengeli ortaklıklar kurmaya önem verdiğini söyledi.

Malezya'nın sürdürülebilir kalkınma konusunda kendilerine örnek olduğunu belirten Sall, konferansın kalkınma konusunda Afrika'ya katkısı olacak birçok farklı ülkeden siyasetçiler, uzmanlar, akademisyenleri ağırladığını kaydetti.

- "Yabancı yatırımcılara vergi muafiyeti Afrika'ya milyarlarca dolara mal oluyor"

Afrika'da büyük altyapı çalışmaları için en önemli kaynağın devlet finansmanı olduğunu hatırlatan Sall, Afrika ülkelerinin vergilendirme konusunda sosyal eşitliği sağlaması ve geçici vergi muafiyetlerinden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Sall, "Yabancı yatırımcılara uygulanan geçici vergi muafiyetleri Afrika'nın her yıl 40-80 milyar dolar kaybetmesine neden oluyor. Eğer bu vergiler ödenseydi resmi kalkınma yardımı konusu gündeme gelmezdi." diye konuştu.

- "Şimdi Afrika zamanıdır"

Sall, "Önümüzdeki zorlukların farkındayız ancak birçok doğal kaynağın bahşedildiği kıtamızda tüm bunların üstesinden gelmek mümkün. Tüm aksiliklere rağmen şimdi Afrika zamanıdır. Hiçbir şey yükseliş ve ilerleme yürüyüşümüzü durdurmamalıdır. Kalkınma mücadelemizi kazanmalıyız, bunu yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Bubakar Keita da kalkınma için en önemli şartlardan birinin istikrar olduğunun altını çizdi.

Ülkesinde barış ortamı oluşturmak için hükümetinin çok çabaladığının altını çizen Keita, "İstikrarsız bir ortamda kalkınma gerçekleşemez." dedi.

2 gün sürecek 3. CIEA'da devlet ve hükümet başkanları dahil 400'den fazla katılımcı yer alıyor. Konferansın ilk ikisi Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti Abidjan'da 2015-2017 yıllarında düzenlenmişti.