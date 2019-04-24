Simavlı yazarlardan kitap bağışı

Kütahya’nın Simav ilçesi doğumlu iş adamları ve İzmir’de yaşayan Simavlılar’dan oluşan, Ege Bölgesi Simavlılar Sosyal Dayanışma Derneği üyeleri 7’inci hemşehri buluşmasını gerçekleştirdi. İzmir’in Buca ilçesindeki bir lokantada kahvaltılı olarak organize edilen toplantıya 61 Simavlının katıldığı bildirildi.

Simavlı gazeteci yazar Alaattin Gürırmak ve eğitimci yazar Cihat Pala’nın, derneğe gelir kazandırmak amacıyla eserlerinden bir bölümünü bağışladığı toplantıda bir konuşma yapan dernek başkanı Hasan Ölmez, kitap bağışından dolayı Simavlı yazarlara teşekkür etti. Ölmez “ Simav dışında 26 yıl öce kurulan, ilk ve tek olan derneğimizde sosyal etkinliklere daha fazla yer vermeyi planlıyoruz. İzmir’deöğrenim gören Simavlı gençlerimiz için yurt açmak ve hasta yakınlarının kalabilecekleri bir konut satın almak için girişimlerde bulunacağız. Bizlere maddi destek sağlamak amacıyla kitaplarını bağışlayan Simavlı yazarlarımız gibi, tüm hemşehrilerimizin destek olmasını arzu ediyoruz” dedi.