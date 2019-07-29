Simavlı Mehmet Türkavcı anıldı
Kütahya’nın Simav ilçesinde, 1979 yılında saldırı sonucu hayatını kaybeden ülkücü Mehmet Türkavcı, ölümünün 40.29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:27
Kütahya’nın Simav ilçesinde, 1979 yılında saldırı sonucu hayatını kaybeden ülkücü Mehmet Türkavcı, ölümünün 40. yıl dönümünde dualarla ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle anıldı. Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından her yıl düzenlenen anma programına, vakıf üyeleriyle Türkavcı’nın yakınları katıldı.
Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Köse, “ 40 yıl önce hain ve kalleşçe bir saldırı sonucu kaybettiğimiz, değerli büyüğümüz, ülkücü ağabeyimiz Mehmet Türkavcı’yı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.
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