Simavlı Mehmet Türkavcı anıldı Kütahya’nın Simav ilçesinde, 1979 yılında saldırı sonucu hayatını kaybeden ülkücü Mehmet Türkavcı, ölümünün 40.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 1979 yılında saldırı sonucu hayatını kaybeden ülkücü Mehmet Türkavcı, ölümünün 40. yıl dönümünde dualarla ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle anıldı. Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından her yıl düzenlenen anma programına, vakıf üyeleriyle Türkavcı’nın yakınları katıldı.

Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Köse, “ 40 yıl önce hain ve kalleşçe bir saldırı sonucu kaybettiğimiz, değerli büyüğümüz, ülkücü ağabeyimiz Mehmet Türkavcı’yı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.