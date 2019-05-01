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Simavlı kadınlar hayatı ’İlmek ilmek’ kazanıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde kaybolmaya yüz tutmuş el halısı dokumacılığını sürdüren kadınlar, hem eski geleneklerini devam ettirmenin, hem de aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:41
Simavlı kadınlar hayatı ’İlmek ilmek’ kazanıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde kaybolmaya yüz tutmuş el halısı dokumacılığını sürdüren kadınlar, hem eski geleneklerini devam ettirmenin, hem de aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. Simav’a bağlı Akdağ beldesinin Savcılar mahallesinde kurulan 50 halı tezgahında, göz kamaştıran renk ve desenlerle süslenen Simav el halıları 65 maharetli kadın tarafından dokunuyor.


Akdağ beldesi, Savcılar mahallesinde yaşayan Bahar Tokgöz (33), arkadaşlarıyla birlikte yöresel halı dokuduklarını belirtti. Tokgöz, “İlmek ilmek, günde 80 ile 100 sıyırdım atıyoruz. Bir halıyı 12 günde kesebiliyoruz. Kazandığımız paradan memnunuz. Sabah halının başına oturup, akşama kadar dokuyoruz” dedi.


67 yaşındaki Hatice Tayran, “Halı dokuyup, geçimimi bununla sağlıyorum, halı dokumakla ekmek paramızı kazanıyoruz. Bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun. Günde 70 sıyırdım atıyorum, onunla geçimimi sağlıyorum” diye konuştu.


Halı dokuma tezgahlarında şube görevlisi olan İsmail Kayman, mahallenin muhtelif yerlerinde 3 halı dokuma atölyesinin olduğunu belirtti. Kayman “ Şu anda aktif olarak 65 bayan halı dokuyor. Bu iş bizlere bir gelir kaynağı oluyor. Bir bayan sürekli bir ay halı dokuduğu zaman bin 600 ile bin 700 TL kazanabiliyor” şeklinde konuştu.


Savcılar Mahallesi Muhtarı Özkan Tekin, "Bayanlarımız yöresel halıcığı devam ettirmekte ve gelir getirmektedir. Yöresel Simav halılarını yaşatmaya çalışıyoruz. 50 halı tezgahında çalışan bayanlarımıza Muhtarlık olarak önderlik yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


Yöresel halı dokuyan kadınlar, türkü söyleyip halı dokumanın daha zevkli olduğunu ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:41
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