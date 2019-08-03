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Simav’ın en güzel manzarası ’Karşıyaka’dan seyredilecek

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Karşıyaka mevkiinde, belediye tarafından yapılan seyir terası, yapılan açılış töreniyle hizmete girdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:25
Simav’ın en güzel manzarası ’Karşıyaka’dan seyredilecek

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Karşıyaka mevkiinde, belediye tarafından yapılan seyir terası, yapılan açılış töreniyle hizmete girdi.


Törene, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Seyir terasının açılış töreni kurdela kesimi ve dualarla başladı. Açılış ve selamlama konuşmasını yapan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum, Karşıyaka seyir terasımızın açılışına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz Karşıyaka seyir terasımıza 2017 yılında başlanan inşaatımız 2018 yılı sonlarında tamamlandı. Simav’ın şehir merkezi içerisinde, doğa ile iç içe, inanç turizmini de yanında barındıran, çocukluğumuzda ve gençliğimizdeki anılarımızı bizlere hatırlatan bu mevkinin Simav Belediyesi bünyesinde çalıştırılmasına karar verilmiştir. Vereceğimiz hizmette ileriye dönük kaliteyi artırmayı hedefliyoruz” dedi.


Emekli eğitimci Ahmet Çeri, “Şu anda bulunduğumuz yer Karşıyaka dağının eteklerinde kurulmuştur. Simav’ı her açıdan gören bir yerin belediyemiz tarafından halkımızın hizmetine açılması çok güzel bir şey” diye konuştu.


Simav Ak Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Simav Belediyesi’nin kazandırmış olduğu seyir terasının açılışını hep birlikte geçekleştirdiklerini belirtti. Kulat “ Buradaki açılışta bir çok kişi anılarını tazelemiş oldu. Burası Simav’ın ilk mesire alanlarından bir tanesi. Daha önceleri araçların az olduğu çocukluğumuz dönemlerinde büyüklerimiz piknik sepetlerini hazırlar, biz ellerinden tutar buralara piknik yapmaya gelirdik, nostaljik bir havuzun etrafında hanımlar günlerini yaparlardı. Bu günkü açılışta bu anılar tazelendi. Bize çocukluğumuzu yaşadığımız yerde bir seyir terası kazandırdığı için Simav Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Simav’ı seyir terasından izleyeceğiz” şeklinde konuştu.


Seyir terasının açılışına gelen Gülcan Çelikkaya, seyir terasının Simav ve mahalleleri için çok güzel olduğunu ifade etti.


Çocukluk yıllarında mesire alanı olarak Karşıyaka’ya geldiğini söyleyen Yasemin Göker, ailesi ile birlikte piknik yapıp, yumurta yuvarladıklarını belirterek, böyle bir mekana çocuklarıyla birlikte geleceğini ifade etti.


Simav seyir terasının açılış töreni katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:25
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