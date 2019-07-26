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Simav’ın 50 yıllık bobinaj ustası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yaklaşık 50 yıldan bu yana motor bobinaj ustası olarak çalışan ’Kral usta’ lakaplı Ali Boz (66), sabah ezanında açtığı iş yerinde gece geç saatlere kadar çalışıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:51
Simav’ın 50 yıllık bobinaj ustası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, yaklaşık 50 yıldan bu yana motor bobinaj ustası olarak çalışan ’Kral usta’ lakaplı Ali Boz (66), sabah ezanında açtığı iş yerinde gece geç saatlere kadar çalışıyor.


Yeni nesil gençlere ve teknik lise öğrencilerine, yaz aylarında kurs verdiğini belirten Ali Boz, okulların açık olduğu zamanlarda eleman bulmakta zorluk çektiğini ifade etti. Kral usta lakaplı bobinaj ustası Ali Boz, “1970 yılların başından bu yana yarım asırdır bu işleri sürdürüyorum, emekli olmayı hiç düşünmedim. Simav’da 15 eleman yetiştirdim, İzmir’de 5, soma’da 3 elemanım, benim öğrettiğim meslek ile ekmeğini kazanıyorlar, kendi dükkanlarında çalışıyorlar, ben de çok mutlu oluyorum. Yaşamak güzel, yaşatmak daha da güzel. Şu anda Simav sanayisinde çalışana elemanlarım kendi ekmeklerini çıkarıyorlar, ben oları gördükçe çok mutlu oluyorum. Tatillerde gençler kurs almak için geliyorlar, bilgi almak için gelenlere yardımcı oluyorum" diye konuştu.


Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Samet Güder, “ Burada motor sargısı yapmak, vida sökmek, motor tamiri yapmak, dalgıç motorların elektrik aksamlarını öğrendim. Ali ustamızın yanında elektrikli tüm malzemelerden yararlanıyoruz, elektrikle ilgili istediğimiz el aletlerini tamir edebiliyoruz. Okuldaki öğrendiklerimize ek olarak Ali ustamızın tüm ayrıntılarıyla gösterdiği işlerde de beceri kazanıyoruz. Bu iş yerini çok seviyoruz. Burada istediğimiz elektrikli her parçaya ulaşabiliyoruz” dedi.


İş yerinde bin bir çeşit bobinaj parçasının olduğunu söyleyen Ali Boz Usta, aradığı her parçayı hemen bulabildiğini belirtti. Boz, “ Mesleğimi severek yapıyorum, gece 11 – 12’ye kadar çalışıyorum, sabahleyin ezan okunurken iş yerime geliyorum. Bana kral usta diyorlar, saçlarım dağınık olduğu için beni aynştayn’a benzetiyorlar. Kendi işimle uğraşır kimseyi rahatsız etmem, ben işimle evliyim. Eleman yetiştirip, Simav ekonomisine katkım olduğu için çok mutluyum. Özellikle üniversite öğrencilerinden bana gelenlere yardımcı oluyorum” şeklinde konuştu.


Arızalı matkap tamiri için gelen Reşat Ürek, Ali Usta’nın bu işi en iyi bilen kişi olduğunu belirterek, matkabının tamir edileceğinden çok emin olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:51
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