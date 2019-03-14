Simav’daki muhtarlar toplantısına Dağ ve Çetinbaş da katıldı

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde, Mahalle, Belde ve Köy Muhtarları ile son kez bir araya geldi.

Toplantıya Simav’da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir AK Parti Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş da katıldı.

Kaymakam Halim, “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde tüm muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın hür iradelerini sandığa yansıtmaları için gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyorum. Seçimlerden sonra görevine devam edecek olan Muhtarlarımız ve yeni seçilen Muhtarlarımız ile Nisan ayında bir toplantı yapacağız. Görev değişikliği ve görevlendirmeler yeni dönemde yapılacak. Toplantımızda, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) toprak tahlil laboratuvarındaki çalışmalarla ilgili bilgiler verilecek. Bunun dışında sizleri yakından ilgilendiren hibe projeleri ve elektrik dağıtım şirketinin bilgilendirme konularına da yer verilecek" diye konuştu.

Milletvekili Hamza Dağ, çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.