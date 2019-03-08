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Simav’da “Güven Masası” dönemi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, vatandaşların sorunlarını polise daha rahat aktarabilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde oluşturulan “Güven Masası” hizmet vermeye başladı.

08 Mart 2019 Cuma 09:48
Simav’da “Güven Masası” dönemi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, vatandaşların sorunlarını polise daha rahat aktarabilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde oluşturulan “Güven Masası” hizmet vermeye başladı.


Simav Emniyet Müdürlüğü giriş katında hizmete açılan “Güven Masası” hakkında bilgi verenEmniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Güven Masasının huzur ve güvenliğe katkı yaparak önemli bir görevi ifa edeceğini belirtti. Ayhan “Polis merkezimize gelen vatandaşlar ilk olarak bu birimde görevli personel tarafından karşılanacak ve ihtiyacı doğrultusunda yardımcı olunarak ilgili birimlere yönlendirilecek. Başka kurumları ilgilendiren konulardaki bilgi ve taleplerle gelen vatandaşlarımıza yol gösterilerek bilgilendirilecek. Cumhurbaşkanlığı ikinci yüz günlük icraat programı kapsamında hayata geçen bu uygulama ile İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde oluşturulan “Güven Masası”nda hizmet vermeye başladık” dedi.


Simav Emniyet Müdürlüğü’nün Güven Masası’nda görevli Polis Memuru Rabia Şeyma Celep, Güven Masasınabaşvuruda bulunanlara yardımcı olduklarını ve, uygulamadan tüm vatandaşların memnun kaldıklarını belirtti.


Simav Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bilgi amaçlı geldiğini söyleyen Mehmet Ali Budak “ Tarafıma tebliğ edilen evrak ile ilgili bilgi almak için Polis Merkezi’ne geldiğimde “Güven Masası” görevlisi tarafından güler yüzle karşılandım. Konu ile ilgilibilgilendirmenin ardından, yetkililer ile görüşmeme yardımcı oldular, uygulamadan çok memnun oldum. Güven Masası bana güven verdi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:48
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