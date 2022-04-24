  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Simav’da “Cami market” açıldı
Oruç

Simav’da “Cami market” açıldı

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Naşa Büyük Camii’nde cami görevlisi Zafer Demircan’ın gayreti ve hayırseverlerin desteği ile “Cami market” açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:21:00 -
Simav’da "Cami market" açıldı

Teravih namazına gelen çocukların namaz çıkışı ücretsiz alışveriş yaptıkları, eksilen ürünlerin yerine de hayırseverlerin katkıları ile yenilerinin konulduğu “Cami market” Naşa Büyük Camii’nde hizmete devam ediyor. Çocukları ve gençleri camiye alıştırmak ve ısındırmak amacıyla planlanan “Cami market”, ramazan ayı sonuna kadar açık kalacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay