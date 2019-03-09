Simav’da bıçaklı kavga: 1 ölü
KÜTAHYA (İHA) – Kütahya’nın Simav ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.09 Mart 2019 Cumartesi 22:06
KÜTAHYA (İHA) – Kütahya’nın Simav ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Bahtıllı köyünde, kepçe operatörü Tuncay Türken(42), tartıştığı Veysel T. (45) tarafından bıçakla yaralandı. İki çocuk babası Türken 112Acil Yardım ekiplerince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli Veysel T. Simav Adliyesi’ne getirildi.
Türken’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
YORUM YAZ