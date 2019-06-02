0553 313 94 23

Simav şehidini ebediyete uğurladı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz (22), memleketi Kütahya’nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

02 Haziran 2019 Pazar 15:02
Simav şehidini ebediyete uğurladı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz (22), memleketi Kütahya’nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Yılmaz’ın naaşı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, polis araçlarının eşliğinde baba ocağına getirildi. Cenaze töreninde gözyaşı döken şehidin babası Yener ve annesi Gülcan Yılmaz’ı, askeri personel ve yakınları teskin etti. Şehidin naaşı Nurullah Koyuncuoğlu Camii’nde, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonrasında Mamak köyü kabristanında defnedildi.


Cenaze törenine Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya Garnizon Komutan Vekili Hava Piyade Albay Şükrü Vuran, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erbil, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya CHP Milletvekili Fazıl Kasap, Kütahya MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof.Dr. Alim Işık, EK Parti Kütahya İl Başkanı ali Çetinbaş, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Jandarma Simav Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Siyasi Parti temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


1’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 5’inci Hudut Alayı, 2’inci Hudut Taburu, 6’ıncı Hudut Bölüğünde Uzman Onbaşı olarak görevliyken, Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, biri kız olan iki çocuklu Gülcan ve Yener Yılmaz çiftinin ilk çocuğu idi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SPD Genel Başkanı Nahles’ten istifa kararı
    1. SPD Genel Başkanı Nahles’ten istifa..
    2. Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım..
    3. Bayramda sağlıklı beslenme önerileri
    4. Korkuteli KaymakamıÇimşit’ten..
    5. Jandarmadan bayram öncesi eş zamanlı..
    6. Van’da 12 bin paket kaçak sigara ele..
    7. Ahmet Serçe: “Bayramda birlik ve..
    8. Burhaniye’de elektrik panosunda çıkan..
    9. Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları..
    10. Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların..
    11. Mersin Barosu yönetimi, hayvan bakım..
    12. Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma..
    13. VEDAŞ ekipleri Ramazan Bayramı’nda da..
    14. Şehit Yasin Çubuk, son yolculuğuna..
    15. ’Dünyayı Sevgi Kurtaracak’ projesi..
    16. Tırmanma yarışları Kartepe’de büyük..
    17. Gebze’deki 7 katlı otopark yükseliyor
    18. Irak, İran’ın saldırmazlık paktı..
    19. Başkan Altay: "Ramazan Bayramımız..
    20. Başkan Hürriyet, vatandaşlarla..
    21. Simav şehidini ebediyete uğurladı
    22. Milletvekili Kirazoğlu, Ramazan..
    23. Her gün 10 bin kişiye ‘Tarsus mektubu’..
    24. Mobil trafoya el konuldu! "Vatandaşlar..
    25. Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu..
    26. Merakla beklenen an! 10 milyonuncu..
    27. İngiliz fitnesi, Kadir Gecesi’nde..
    28. Adeta isyan etti: Türkiye'de..
    29. Musfafa Destici'den sert sözler: Hepsi..
    30. Gerçek bir olay! Kimin derdi ahiret..
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür