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Silvan’da husumetli aileler barıştırıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, düzenlenen törenle barıştırıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:40
Silvan’da husumetli aileler barıştırıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, düzenlenen törenle barıştırıldı.


Silvan’da bir düğün salonunda gerçekleştirilen törene Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kaymakam Adem Çelik, kurum müdürleri ve husumetli aliler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda duaların okunması ile husumetli Koyun ve Karadeniz ailesinin bireyleri kucaklaşarak barıştı.


Törende konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bugün büyük bir hayrı tesis etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, “Yaşanmış bir üzücü ve acı olayın sonrasında bunun daha büyük acılara yol açmaması için daha büyük hepimizi üzecek ve hakikaten yaralayacak sonuçlara hakikaten taşınmaması için o günden bugüne imanı, akli ve insani bir sorumlulukla hareket ederek meselenin buraya gelmesine gayret eden herkesten Rabbim razı olsun. Bir insanın bırakın canını almak ve kıymak kalbini kırmak bile inancımız acısından çok büyük vebal ve günahtır. Bugün bu salonda bulunan hepimiz inanıyorum ve görüyorum ki bu imanı ve ahlaki olgunluğun ve duruşun temsilcisisiniz bize yakışan budur. Kırgınlık ve kırıklıkları gidermeli emanet olan bu hayatı yaşarken hepimizce değişmeyen tek gerçek olan nefsin ölüm sonrasında Yaradanın karşısında huzurunda kalp kırmayan ahlaken bu güzelliği taşıyan bir kul olarak hesap vermenin zorunluluğunu hissetmeliyiz,hayatın anlamı budur. Şüphesiz keşke bu acılar yaşanmasa bu yanlışlar olmasa ama insanın olduğu yerde bunlar oluyor. Bizlere düşen görevde bunları büyütmemek daha fazla öteye taşımamak gerek.Buradan Koyun ailesi ve Karadeniz ailesinin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bizim amacımızhuzuru, kardeşliği tesis etmekbunu güçlü kılmak ve geleceğe daha güçlü bir millet bir devlet olarak ulaşmak. Bu birliğimizi bozmak isteyenlere ihanete ve temsilcilerine de fırsat vermesin en büyük zenginliğimiz bu. Ben bugün burada bu kardeşliğin ihyası ve inşasında bu acı olay sonrasında acının bitirilmesinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum katkı veren herkesten Rabbim razı olsun” dedi.


Konuşmaların ardından taraflar Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek barıştı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:40
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