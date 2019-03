Silvan yerel seçim sonuçları 2019 | Diyarbakır Silvan belediye seçim sonuçları HDP AK Parti oy oranları

Silvan yerel seçi sonuçları 2019 | Diyarbakır Silvan oy oranlarında son dakika son durum. Silvan'da 2019 yerel seçimleri AK Parti Silvan belediye başkan adayı İskan Cihangir (Cumhur İttifakı) ile HDP Silvan belediye başkan adayı Abbas Hilmi Azizoğlu-Naşide Toprak arasında geçiyor. 31 mart 2019 Diyarbakır Silvan yerel secim sonuçları. Yeniakit.com.tr 2019 canlı Diyarbakır yerel seçim sonuçlarını sizler için hazırladığı özel sayfada okuyucularına sunuyor. 31 Mart mahalli idareler yerel seçim sonuçları heyecanla beklenirken Diyarbakır Silvan oy oranları Silvan seçmenler tarafından araştırılıyor. Silvan yerel seçim sonuçları 2019, Silvan 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Silvan yerel seçim sonuçları, Diyarbakır Silvan 2019 yerel seçim sonuçları, Silvan belediye yerel seçim sonuçları 2019 son durum nedir? Silvan hangi parti önde? 31 Mart 2019 Silvan seçim sonuçları ve oy oranları son dakika YSK Silvan sonuçları.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yaparak seçimlere girdi. Halka değil de terör örgütü PKK’ya hizmet eden HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atanmıştı. Atanan kayyum sayesinde hizmete kavuşan Diyarbakırlılar, 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için Diyarbakır 2019 yerel seçim sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor.

Silvan belediye başkan adayları 2019

AK Parti Silvan belediye başkan adayı İskan Cihangir (Cumhur İttifakı)

CHP Silvan belediye başkan adayı Gülistan Baysal (Millet İttifakı)

HDP Silvan belediye başkan adayı Abbas Hilmi Azizoğlu ve Naşide Toprak

DSP Silvan belediye başkan adayı Tuğba Artun

SP Silvan belediye başkan adayı Ramazan Çakar

BTP Silvan belediye başkan adayı Faysal Aslan

AK Parti Diyarbakır belediye başkan adayları 2019

Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu

Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı

Sur İlçe Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk

Yenişehir İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Cengiz

Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Aslan

Kocaköy İlçe Belediye Başkan adayı Eşref Türe

Hazro İlçe Belediye Başkan adayı Kemal Mehmetoğlu

Ergani İlçe Belediye Başkan adayı Abdulvahit Güvensen

Çermik İlçe Belediye Başkan adayı Şehmus Karamehmetoğlu

Hani İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Lale

Çınar İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz

Lice İlçe Belediye Başkan adayı Ethem Bahri Anlı

Dicle İlçe Belediye Başkan adayı Halit Aydın

Kulp İlçe Belediye Başkan adayı Feyzullah Şimşek

Silvan İlçe Belediye Başkan adayı İskan Cihangir

Çüngüş İlçe Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca

Eğil İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Karakaş

HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları 2019

Diyarbakır/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir

Bağlar: Zübeyda Zümrüt – Zeyat Ceylan

Yenişehir: Belgin Diken – İbrahim Çiçek

Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan

Silvan: Naşide Toprak – Abbas Hilmi Azizoğlu

Bismil: Gülşen Özer – Orhan Ayaz

Eğil: Gülistan Ensarioğlu – Mustafa Akkul

CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları

CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı Muharrem Öztürk

CHP Diyarbakır Ergani belediye başkan adayı Vedat Çetin

CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı Emre Barç

CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı Abdülkadir Akdağ

CHP Diyarbakır Silvan belediye başkan adayı Gülistan Baysal

CHP Diyarbakır Hazrobelediye başkan adayı Abdullah Kaplama

Diyabakır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Gültan Kışacak % 55

AK Parti adayı Mehmet Galip Ensarioğlu % 34

Hüda Par adayı % 4

Silvan 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 69

AK Parti % 22

Hüda Par % 4

Çınar 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 46

AK Parti % 37

Hüda Par % 13

Dicle 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 44

Hüda Par % 2

Hani 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 45

AK Parti % 36

SP % 9

Hüda Par % 6

Hazro 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 23

Hüda par % 4

Lice 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 89

AK Parti % 7