Silopi’nin tamamına arıtılmış su verilecek Şırnak’ın Silopi ilçesinde, yapılan çalışmalar sonrasında 24 saat arıtılmış su verileceği kaydedildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, yapılan çalışmalar sonrasında 24 saat arıtılmış su verileceği kaydedildi.

Belediye su birimi ekiplerince Barbaros Mahallesi’ndeki su deposuna bağlantı hattının yapılmasının ardından test aşaması yapıldı. Su Arıtma Tesisi’nden şu ana kadar 9 mahalleye arıtılmış su verilirken, kısa sürede ilçenin tamamına arıtılmış su verileceği bildirildi.

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