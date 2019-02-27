Silopi’nin tamamına arıtılmış su verilecek
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, yapılan çalışmalar sonrasında 24 saat arıtılmış su verileceği kaydedildi.27 Şubat 2019 Çarşamba 12:26
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, yapılan çalışmalar sonrasında 24 saat arıtılmış su verileceği kaydedildi.
Belediye su birimi ekiplerince Barbaros Mahallesi’ndeki su deposuna bağlantı hattının yapılmasının ardından test aşaması yapıldı. Su Arıtma Tesisi’nden şu ana kadar 9 mahalleye arıtılmış su verilirken, kısa sürede ilçenin tamamına arıtılmış su verileceği bildirildi.
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