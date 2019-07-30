0553 313 94 23

Silopi’deki güvenlik noktasına düzenlenen saldırı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yol kontrol noktasında düzenlenen ve 2 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım eden bir kişi tutuklandı.

30 Temmuz 2019 Salı 17:52
Silopi’deki güvenlik noktasına düzenlenen saldırı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yol kontrol noktasında düzenlenen ve 2 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım eden bir kişi tutuklandı. Olay sonrası düzenlenen operasyonda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.


Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasına, 26 Temmuz 2019 tarihinde saat 11.55 sıralarında beyaz renkli pikap araç içerisinde 4-5 kişi olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları tarafından, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği meydana gelen olayda yol kontrol ve arama noktasında görevli 2 jandarma personelinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “Olayın aydınlatılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, olayda kullanılan araç ele geçirilmiş olup bu aracı kullandığı ve bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.



Etkisiz hale getirilen 4 PKK’lıdan biri sözde tim sorumlusu


Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde icra edilen ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili de bilgi verilen açıklamada, şöyle denildi:


“28 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan birisinin, terör örgütü içerisinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren Irak uyruklu Şervan kod adlı terörist olduğu ve 2 jandarma personelinin yaralandığı Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasına düzenlenen silahlı saldırı olayının faillerinden olduğu tespit edilmiştir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu" toplantısı
    1. "YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği..
    2. Rusya'da seçim protestosu
    3. Niğde’de Çöp Vakti Uygulaması Başlıyor
    4. ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde..
    5. Niğde Belediyesi İçme Suyu Kayıp Kaçak..
    6. Yalova 90. Yıl Spor Salonu yeni sezona..
    7. MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner:..
    8. Anayasa Mahkemesi: "Anayasa Mahkemesi..
    9. İtalya'dan uluslararası topluma..
    10. Başkan Yüksel, Başkan Şadi Yazıcı’nın..
    11. Anayasa Mahkemesi: "Bu bildirinin..
    12. La Liga'dan kulüplere "Ekonomik..
    13. Ünye’de kadınlar lokalinde yaz dönemi..
    14. Eski Bakan Özak: “Mustafa Demir Samsun..
    15. Rektum kanseri nedir? Rektum kanseri..
    16. Kardemir Karabükspor’da yeni teknik..
    17. AYM'den skandal kararla ilgili ilginç..
    18. Kamboçya'da plastik atık ithal eden..
    19. Eskişehir'de internetten silah..
    20. Boyabat’ta ’Gebe Okulu’ açıldı
    21. Yılport Samsunspor hazırlık maçında..
    22. Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi
    23. Silopi’deki güvenlik noktasına..
    24. Gazze’de renkli Geleneksel Filistin..
    25. 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi..
    26. Anneleri ölen yavru köpeklere belediye..
    27. FETÖ’nün mahrem sorumlusu tutuklandı
    28. Samsun’da FETÖ’nün asker..
    29. Samsun’da su tankeri devrildi: 2 yaralı
    30. CHP'li başkandan Safranbolu'yu..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!