Silopi’de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralı Şırnak’ın Silopi ilçesinde, PKK’lı teröristler tarafından yol kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, PKK’lı teröristler tarafından yol kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

Olay bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Ortaköy’de bulunan askeri yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerce roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyon başlatıldı.

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