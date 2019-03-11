Silopi’de su arızaları giderildi Şırnak’ın Silopi belediyesince ilçe merkezindeki su arızası belirlenen noktaların arızası giderildi.

Şırnak’ın Silopi belediyesince ilçe merkezindeki su arızası belirlenen noktaların arızası giderildi.

Silopi belediyesi su işleri personellerinde ilçe merkezindeki 3’üncü Cadde ile 625’inci Sokaktaki su boru hatlarının geçtiği nokta iş makinesi ile kazılarak, yeni bağlantılar yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından arıza giderilerek mahallelere tekrar su verilmeye başlandı.

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