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Silopi’de öğrenciler düzenledikleri kermeste şarkı söyleyerek eğlendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri düzenledikleri kermeste şarkı söyleyerek eğlendi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:49
Silopi’de öğrenciler düzenledikleri kermeste şarkı söyleyerek eğlendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri düzenledikleri kermeste şarkı söyleyerek eğlendi.


Silopi İpekyolu İlk ve Ortaokulu öğrencileri, gelirinin okullarına bağışlanacağı bir kermes düzenledi. Kimi öğrenciler evde yaptıkları yöresel yemek ve tatlı ve içecekleri okul bahçesinde öğretmenleriyle beraber satışa sunarken kimi öğrenciler de bu sırada kurulan platformda şarkı söyleyerek doyasıya eğlendi. Öğretmen, öğrenci ve vatandaşların ilgi gösterdiği kermesin gelirleri ile okulun ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi. Düzenledikleri etkinlikle ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Abdulvahap Kaplan, “Okul aile birliğimizin aldığı karar neticesinde bugün okulumuzda kermes düzenledik. Amacımız öğrenci, veli, öğretmen işbirliği ile okulumuz adına bir şeyler yapmaktı. Sağ olsun velilerimiz bu konuda destek oldular. Evlerinde yaptıkları yiyecekleri, içecekleri gelip burada kendi elleriyle sattılar. Elde edeceğimiz kazançla okulumuzdaki eğitim kalitesini bir tık daha artırmayı planlıyoruz. Bu konuda bize destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bülent Dayanan’a ve diğer idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Öğrencilerden Ceren Kesik, “Bugün İpekyolu Ortaokulu olarak okulumuzda kermes düzenledik. Evde yaptığımız yemekleri burada satışa sunduk. Burada hem kermes yaptık hem de şarkı söyledik, çok eğlendik. Burada çok güzel vakit geçirdik" diye konuştu.


Sınıf Öğretmeni Kadir Viran, okullarında öğrencilerle kermes düzenlediklerini söyledi. Viran, "Çocuklar anne ve babalarıyla kermesimize geldi. Bizi çok sevindirdiler. Çocuklarımızda çok sevindiler. Buradan gelen gelirle okulumuz, öğrencilerimiz ve temizlik için harcayacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:49
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