Silopi'de "Haydi Gençler Ozanlarımızın İzinden Projesi"

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde uygulanan "Haydi Gençler Ozanlarımızın İzinden Projesi" kapsamında köy okullarındaki öğrencilere müzik eğitimi veriliyor, halk ozanları tanıtılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında iki ayda köy köy gezilerek öğrenciler ilçedeki Gençlik Merkezine getirildi. Halk ozanlarının tanıtıldığı öğrencilere, bir hafta boyunca ozanların izinde müzik eğitimi verildi. Proje 6 ay sürecek.

Proje koordinatörü ve Silopi Gençlik Merkezinde müzik öğretmeni Rojhat Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzikle henüz tanışmamış köy öğrencilerini projeye dahil ederek yeni ozanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.



Bugüne kadar 30'a yakın köy okulunu ziyaret ettiklerini, müzikle tanışmamış öğrencilere müziği sevdirmek istediklerini dile getiren Tanrıkulu, "En uzak köylere, en ulaşılmadık kalplere ulaşmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi köyden getirip müzik eğitimi veriyoruz. Ozanlarımızın türkülerini ve hayatlarını tanıtıyoruz." dedi.

Proje ile tüm kalplere dokunmak istediklerini aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Gençlere zaman zaman, 'Hedefiniz, amacımız ne?' diye soru soruyorum. Çoğu bana 'Konservatuvar' diyor. Burayı gördükten sonra ozan, müzik öğretmeni olmak istediklerini, konservatuvarda okumak istediklerini belirtiyorlar. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı sayesinde yollarını açacağız, gençlerimizi geleceğe taşıyacağız inşallah."





Ceylan Ortaokulunda 6. sınıf öğrencisi Saadet Güzel, köy okulundan geldiklerini anlatılan ozanların hikayelerinden çok etkilendiklerini, eserlerinden ilham aldıklarını söyledi.

Başak Ortaokulu öğrencilerinden Rıdvan Güzelyurt ise, ozanların hayatını dinlediklerini, eğitim aldıklarını ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.



