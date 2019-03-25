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Silopi'de bıçaklı saldırı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 kişi, üç gün önce yaşanan kavgada ailesinden iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliyi hastane çıkışında bıçakladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:10
Silopi'de bıçaklı saldırı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 kişi, aralarında husumet bulunan ve gözaltına alınan şüpheliyi hastane çıkışında bıçakladı. Ağır yaralanan şüpheli, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Silopi ilçe merkezinde 3 gün önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu aynı aileden iki kişi yaralandı. Yaralılar, Silopi ve Şanlıurfa Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Olayla ilgili Cemal İsaoğlu (27) gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü amacıyla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastane önüne gelen karşı taraftan 5 kişi, ailelerinden iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle İsaoğlu'na bıçakla saldırdı.

İsaoğlu'nun ağır yaralandığı saldırıda çıkan arbede sonucu bir polis memuru da yaralandı.

Yaralanan iki kişi, Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İsaoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:10
  1. Şanlıurfa
  2. bıçaklı saldırı
  3. Şırnak

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