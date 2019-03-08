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Silopi’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından yıllar sonra ilk kez ortak düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine ilçedeki kadınlar katıldı.

08 Mart 2019 Cuma 18:24
Silopi’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından yıllar sonra ilk kez ortak düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine ilçedeki kadınlar katıldı. Kahvaltıda bir araya gelen ve yöresel kıyafet giyen kadınlar, bayan asker ve bayan polislerle beraber şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlendi.


Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş’ın eşi Tuğba Işıktaş’ın organize ettiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde ilçe merkezi, çevre belde ve köylerdeki kadınlar kahvaltıda bir araya geldi.


İlçedeki bir otelde yıllar sonra ilk kez ortaklaşa düzenlenen program sabah saat 10.30’da başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, programa iştirak eden kadınların gününü kutlayarak, programa katılan kadınlar ve emeği geçenlere teşekkür etti.


Katılımcılara hitaben konuşan ilçe kaymakamının eşi Tuğba Işıktaş, kadınların toplumsal değişim ve dönüşümün en önemli mimarları olduğunu vurguladı. Işıktaş, “Kahraman kadınlarımıza güçlü Türkiye yolunda ilerlemek için çok önemli bir görev düşmektedir. Unutulmamalıdır ki kadınlarını dışlayan ülkeler asla ilerleme gösteremeyecektir" dedi.


Tuğba Işıktaş, geçmişte yaşanan sıkıntıların tekrar yaşanmaması için kadının büyük rol aldığını belirterek, onları topluma faydalı bir birey olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.


Kahvaltı programının ardından Silopi Gençlik Merkezi’nde Genç Gönüllüler Korosu ekibi işitme engelliler için işaret dili yaparak şarkı okudu. Daha sonra potpuri tarzı çalınan şarkılar eşliğinde katılımcılar halay çekti. Halayda yöresel kıyafet giyen kadınlar ile bayan polis ve bayan askerler el ele tutarak halay çekti. 4 saat süren program toplu çekilen fotoğraf ile son buldu.


Katılımcılardan Kudret Nas, programı düzenleyen herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin sürekli olması gerektiğini söyledi. Program hakkında açıklamada bulunan Tuğba Işıktaş da geniş bir katılım kitlesi ile programın güçlendiğini ve bundan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.


Tuğba Işıktaş şunları söyledi:


"Silopi’miz bundan sonra bu tür etkinliklerle anılır inşallah. Bundan sonra biz devam etmeyi düşünüyoruz böyle etkinlikler yaparak. Kahvaltı programımız oldu. Sonra canlı müzik eşliğinde halay çektik, eğlendik. Bütün kadınların memnun kaldığına inanıyorum. Öncelikle eşime ve diğer kurumlara çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı.”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:24
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