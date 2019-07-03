0553 313 94 23

Silopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Hacı Dalaman'da ani ölüme yol açabilen "kısa QT sendromu" tespit edilmesinin ardından yapılan kontrolde aile fertlerinden 60'ının bu hastalığı taşıdığı belirlendi- Hacı Dalaman:- "Ağabeyim bu hastalıktan öldü. Yeğenim 18 yaşındayken yatağında öldü. Aile bireyleri için genetik bir araştırma yapılması lazım"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:04
Silopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde aynı ailenin 60 ferdinde ani ölüme yol açabilen "kısa QT sendromu" tespit edildi.

Silopi ilçesinde yaşamını sürdüren Hacı Dalaman'a, aniden fenalaşması üzerine kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde çarpıntıdan ani kardiyak ölüme kadar çok değişik semptom yelpazesine sahip gen bozukluklarıyla ilişkili aritmojenik bir hastalık olan "kısa QT sendromu" teşhisi konuldu.

Daha sonra Dalaman ailesinin diğer fertleri de aynı hastanede muayene oldu.

Yapılan tetkiklerde aile fertlerinden 60'ının bu rahatsızlığı taşıdığı belirlendi.

Kalp pili takılan Hacı Dalaman yaptığı açıklamada, bu hastalığın tespit edildiği aile fertlerinden çoğuna da kalp pili takıldığını söyledi.

"Ağabeyim bu hastalıktan öldü. Yeğenim 18 yaşındayken yatağında öldü." diyen Dalaman, şunları kaydetti:

"Aile bireyleri için genetik bir araştırma yapılması lazım. Her bir tetkik için de 10 bin lira gerekiyor. Sağlık Bakanlığından ricamız bu hastalığın tedavisi için gerekli ilaçların temin edilmesi, gerekli tetkikler için yardımcı olunmasıdır. Aile bireylerimizin yüzde 80'inine kalıcı pil takılması lazım."

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Serhat Günlü, söz konusu hastalığın dünyada 6 aileye mensup 150'ye yakın kişide tespit edildiğini belirterek, genetik geçişli, ölümcül kalp ritim bozukluğu rahatsızlığını Dalaman aile bireylerinde de belirlediklerini söyledi.

Hasta Hacı Dalaman'ın yakınlarının genç yaşta öldüğünü belirtmesi üzerine, 60 kişilik aile bireylerinin tamamını hastaneye davet ederek, tarama yaptıklarını aktaran Günlü, "Dalaman ailesinden son 20 yılda 18 kişinin bu nedenle vefat ettiğini düşünüyoruz. 10 kişiye kalıcı kalp pili taktık. Şüpheli olarak düşündüğümüz hastaları da takibe alıp, genetik testlerin çalışılmasına karar verdik." diye konuştu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:04
  1. Cizre
  2. kalp ritim bozukluğu
  3. Silopi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ER-VAK’tan Karayazı’ya çıkarma
    1. ER-VAK’tan Karayazı’ya çıkarma
    2. Edremit Kent Konseyi’nden, Kaymakam..
    3. Bu yöntem şeytanın aklına gelmez
    4. İstanbul'da hava destekli operasyon!
    5. AP’nin yeni başkanı Sassoli oldu
    6. Çan Belediye Başkanı Öz’den..
    7. Adıyaman Belediyesi engelleri ortadan..
    8. Adliyeye uyuşturucu sokmak isteyen..
    9. İsrail'de erken seçimlerin iptaline..
    10. Lavrov’dan çarpıcı açıklamalar!..
    11. G-20'Yİ hazmedemiyorlar! FETÖ’nün bir..
    12. Turizmciler ulaşımı konuştu
    13. Büyükşehir, sokak hayvanlarını..
    14. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    15. Mudanya’nın kırkyamaları görücüye çıktı
    16. Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    17. Narkotik polisleri vatandaşlara..
    18. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    19. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    20. İBB’de 3 yeni atama!
    21. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    22. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    23. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    24. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    25. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    26. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    27. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    28. Bitlis Belediye personeline ’Stratejik..
    29. Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni..
    30. LGS’deki başarı sevindirdi
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz