Silolar Türkiye'ye kuruluyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak 'Tahıl Koridoru' anlaşması, beraberinde birçok yatırımı Türkiye'ye çekiyor. Hububat ve bakliyat ticaretini Türkiye üzerinden dünyaya yapmak isteyen Rus ve Ukraynalı üreticilerin Türkiye'ye depolama (silo) ve dağıtım merkezleri kurduğunu anlatan Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gürsel Erbap, "Bu iki ülkedeki tahıl üreticileri buğdayı direkt Avrupa'ya yollayamadıkları için Tükiye'deki kendilerine ait antrepolara koymak istiyorlar. Bunun için İskenderun, Mersin ve Samsun gibi liman şehirlerinde depo kiralayıp tahıl ürünlerini depoluyorlar. Buradan transit ticaretle istedikleri ülkelere ürün satıyorlar" dedi.

Ortaklık teklifleri var

Rus ve Ukraynalı şirketlerin bu antrepo yatırımalarıyla Türkiye üzerinden ihracat yapmanın yanı sıra iç piyasanın ihtiyacına da yanıt vermeyi planladığını anlatan Erbap şunları kaydetti: "Dünya tahıl ihtiyacının yüzde 35-40'ını Rusya, Ukrayna ve Kazakistan karşılıyor. Türkiye de buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve baklagil ihtiyacının yüzde 75-80'ini bu ülkelerden alıyor. Bu nedenle bu ülkelerdeki şirketler Türkiye'ye yatırım yapmak için sık sık ziyarette bulunuyor. Daha geçen gün birkaç yatırımcı bizim tesisleri de gezmek için geldi. Biz şu anda böyle bir ortaklığa sıcak bakmıyoruz. Ama ileride hazır giyimde olduğu gibi tahıl sektöründe de Türk-Rus ortaklı şirketler olacaktır."

41 ülkeye ihracat

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından Tahıl Koridoru projesi kapsamında Türkiye'deki un tedarikçisi olarak seçilen Doruk Un, Rusya-Ukrayna savaşından sonra tahıl koridoru ile birlikte Türkiye'nin ihracatta öne çıkması, kur artışları ve ağırlıklı ihracat pazarlarında sağladığı büyümeyle birlikte geçe yıl ciroda yüzde 140 büyüdü. 2021'de 1,8 milyar TL ciro elde eden marka, 2022'yi 4.3 milyar TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyor. Doruk Un, toplam 41 ülkeye ihracat yapıyor.