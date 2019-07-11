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Sille Baraj Park’a tatilci akını

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından tabiatın suyla buluştuğu ve birçok etkinliğin yapıldığı Sille Baraj Parkı hafta sonu tatillerde ziyaretçi akınına uğruyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:45
Sille Baraj Park’a tatilci akını

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından tabiatın suyla buluştuğu ve birçok etkinliğin yapıldığı Sille Baraj Parkı hafta sonu tatillerde ziyaretçi akınına uğruyor.


Selçuklu Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Konya’ya kazandırılan ve Türkiye’nin en büyük parklarından biri olan Sille Baraj Park, bu yıl da binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp nefes almak isteyen binlerce insan Sille’nin temiz havasında aileleriyle birlikte hoşca vakit geçirmek için baraj parka akın ediyor. Vatandaşları su ile buluşturan ve şehrin yeni cazibe alanı olan baraj parkta, izci kampı merkezi, tekne gezinti alanı, iskele, uçurtma tepesi, çay bahçesi, restoran, ahşap gezinti yolları, çim amfi, çocuk oyun alanları, spor alanları gibi farklı etkinlik alanları yer alıyor.



“Şehre nefes aldıran yeni yaşam alanları oluşturuyoruz”


Sille Baraj Parkın 2 milyon metrekare alanı ile şehrin yeni cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sille Baraj Park hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Burada hem doğal alanları koruyor hem de şehre nefes aldıran yeni yaşam alanları ile hemşehrilerimiz buluşturuyoruz. Özellikle hafta sonlarında 20 bine yakın hemşehrimizi Sille Baraj Parkta ağırlıyoruz. Selçukluda yaşam kalitesine katkı sağlayan çalışmalardan biri olan Sille Baraj Park’a yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Vatandaşlardan Selçuklu Belediyesine teşekkür


Ziyaretçiler de, Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sille Baraj Park’ın Konya’ya nefes aldırdığını ifade ederek, önemli bir turizm merkezi özelliği ile Sille’de piknik ve mesire alanlarının geniş yer bulduğu ve birçok etkinliğin yapıldığı Sille Baraj Park’ta ailece keyifli vakit geçirdiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:45
  1. doğa

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