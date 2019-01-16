Silivri'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Edirne istikameti Işıklar mevkisinde, Batuhan O'nun kullandığı 34 ZOE 28 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman A. idaresindeki 59 AAG 915 plakalı otomobil çarpıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Batuhan O. ile araçta yolcu olarak bulunan Asiye C. sıkıştıkları yerden sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Silivri'deki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.



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