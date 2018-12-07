THY- Euroleague
0553 313 94 23

Silivri’de tır kazası yolu trafiğe kapattı

07 Aralık 2018 Cuma 07:33
Silivri’de tır kazası yolu trafiğe kapattı

İSTANBUL (AA) - Silivri’de tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. kaza nedeniyle Tekirdağ istikametinde yol tamamen araç trafiğine kapandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GH 6103 plakalı tır, Gümüşyaka mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak karşı istikamete geçti. Yolun kenarındaki demir bariyerleri yıkarak karşı yola geçen tır, şarampolde durabildi.

Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza sonucu hasar gören tırın geçişi engellemesi nedeniyle Tekirdağ istikameti tamamen araç trafiğine kapandı.Ağır hasar gören tırın 3 saatlik çalışmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait (İBB) vinç ile yol kenarına çekilmesinin ardından bölgede yoğunlaşan araç trafiği normale döndü.

İBB’nin temizlik çalışanları ise yola dağılan tırın parçalarını kaldırdı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 07:33
  1. 2 Yaralı
  2. Silivri
  3. TIR kazası
  4. yol trafiğe kapandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden 6 il için sel uyarısı!
    1. Meteorolojiden 6 il için sel uyarısı!
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. ABD uçakları Ukrayna için havalandı
    4. ABD'nin asıl amacı ortaya çıktı!
    5. CNN'in New York ofisinde bomba alarmı
    6. Libya'da anayasa referandumu Ocak'ta
    7. Merkel'in halefi belli oluyor
    8. Kalın'dan Yemen'e yardım çağrısı
    9. Gururlandıran mesaj! "Allah bize..
    10. Silivri’de tır kazası yolu trafiğe..
    11. Trump tweet attı! CNN'de bomba alarmı..
    12. Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem..
    13. İran'da yaşanan terör saldırısına kınama
    14. Dünyanın beklediği karar bugün..
    15. ABD'deki Hakan Atilla davasında flaş..
    16. Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20..
    17. Rusya uyardı! Maliyeti yarım trilyon..
    18. Suç makinesi Sakarya'da yakalandı
    19. Avustralya’daki araçlı saldırgan..
    20. Savcılık, Hakan Atilla'ya karşı temyiz..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi