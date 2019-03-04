Silivri’de seçim bürosunu taşlayan 4 kişi gözaltına alındı Silivri’de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu’nu taşlayan 4 zanlı gözaltına alındı.

Silivri’de Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu’nu taşlayan 4 zanlı gözaltına alındı.

Silivri’de dün Yenimahalle’deki Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu’nu taşlayarak zarar verdiği iddia edilen C.T., E.B, S.U. ve F.B., nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 3 şahıs savcılıkta alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, C.T. sevk edildiği Silivri Sulh Ceza Hakimliğince "mala zarar vermek" suçundan denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkma yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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