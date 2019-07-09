Silivri’de motosiklet kazası... O anlar kamerada

Silivri’de motosikleti ile tek teker üzerine kalkarak yoluna devam eden sürücü kaza yaptı. Kask kamerasına

yansıyan kazayı motosiklet sürücüsü sosyal medyada paylaştı.

Olay, önceki gün Silivri TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla birlikte otobanda seyir halinde olan sürücü bir süre gittikten sonra motorunun ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek kaza yaptı. Yere düşerek bir süre sürüklenen motosiklet sürücüsünün kazası kask kamerasına yansıdı. Arkadaşıyla birlikte ilerlerken tek teker üzerine kalkan sürücünün yaptığı kazayı ise sosyal medya hesabından paylaştı.