Silivri’de kuvözde bulunan 3 aylık ‘Rojin’ bebeğin ambulansın alev alması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili ifadelerine başvurmak üzere 3 sağlık görevlisi gözaltına alındı.
Silivri’de kuvözde bulunan 3 aylık ‘Rojin’ bebeğin ambulansın alev alması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili ifadelerine başvurmak üzere 3 sağlık görevlisi gözaltına alındı.27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:05
Silivri’de kuvözde bulunan 3 aylık ‘Rojin’ bebeğin ambulansın alev alması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili ifadelerine başvurmak üzere 3 sağlık görevlisi gözaltına alındı.
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