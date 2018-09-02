0553 313 94 23

Silivri'de şarbon aşılamaları başladı

Silivri'de şarbon vak'alarının ardından bazı bölgelerde aşılama çalışmalarının başladığı bildirildi.

02 Eylül 2018 Pazar 15:42
Silivri'de şarbon aşılamaları başladı

Silivri'nin Çanta Mahallesi'ne bağlı Sancaktepe ve Balaban mevkisinde bulunan büyükbaş hayvanlar Silivri İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından aşılanmaya başladı.

Aşılama çalışmalarının başta Çantaköy olmak üzere Gümüşyaka, Değirmenköy ve Çeltik mahallelerinde devam edeceği öğrenildi.

Çantaköy'de bazı hayvanların bulunduğu alanlar tedbir amaçlı karantina altına alındı.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Olayın yayılma riski yok, ekipler kontrol altına aldı. Tespit ve aşılama çalışmaları devam ediyor. Böyle bir risk yok. Burada 5 hayvandan 1 tanesinde tespit edildi, o hayvan ise alınmış. 3 bin 500 hayvan sözü geçti ama bu kesinlikle doğru değil. O kadar hayvan olmadığını ben yaptığımız denetimden biliyorum. Benim aldığım bilgilere göre yayılma riski yok. Kontrol altında. 1 hayvanda tespit edildi. Bu akşam konu netleşmiş olur. Boğaz Köprüsü'nden bu yana canlı hayvan girmediğini biliyoruz. Bizim bölgemizde çok sıkı bir denetim oldu."

Çantaköy Mahalle Muhtarı Ömer Ercan ise "Mahallemizde yaşayan Muammer Arıkan isimli arkadaşımızın hayvanında şarbon çıktı. 3-4 ay önce alıyor başka bir yerden. 6-7 tane hayvanı var ve evinde bakıyor. Böyle bir hastalık köyümüzde hiçbir yerde çıkmadı. Bu köyümüzde de böyle bir şey bugüne kadar olmadı. Veteriner ekiplerince Çantaköy, Gümüşyaka, Değirmenköy ve Çeltik köylerinde aşılama çalışmalarını sürüyor."

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 15:42
  1. Şarbon
  2. Silivri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 kişi yaralandı
    1. Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 kişi..
    2. Volkswagen ile ilgili şok iddia!..
    3. Adıyaman’da uyuşturucu kullanırken..
    4. Suriye sınırına yoğun sevkiyat!..
    5. İstanbul Valisi'nden şarbon..
    6. NATO'nun yeni komutanı göreve başladı
    7. Mehmet Nuri Ersoy: Kazı çalışmalarının..
    8. Türk Silahlı Kuvvetlerin'den Suriye’ye..
    9. Fıskiyeden fışkıran suyla karate yaptı
    10. Silivri'de kritik şarbon çalışması..
    11. Ankara'da devrilen traktörün altında..
    12. Köylerine 35 yıl sonra su geldi
    13. Fenerbahçe'den 'sarı-kırmızı'..
    14. Yol verme kavgası kanlı bitti: 3 kişi..
    15. Suriye'de skandal işkence cinayetleri!..
    16. Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş..
    17. Çin’de skandal görüntüler! Uygur..
    18. Sokakta bulduğu tabanca hayattan..
    19. Kahramanmaraş'ta terör operasyonu!
    20. IKBY seçimleri öncesi flaş karar!..
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir