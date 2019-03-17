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Silivri’de iki kardeş, define ararken göçük altında kaldı

Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı.

17 Mart 2019 Pazar 12:23
Silivri’de iki kardeş, define ararken göçük altında kaldı

Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulamaya çalışıyor.


Edinilen bilgilere göre olay, Silivri Gümüşyaka Mahallesi’nde yaşandı. Kiraladıkları evin altında define aramak için yaklaşık 150 metre tünel kazan iki kardeş, göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. İki kardeşi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:23
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