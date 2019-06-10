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Silivri’de denize giren 10 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Silivri’de ailesiyle birlikte denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu, boğulma tehlikesi geçirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:26
Silivri’de denize giren 10 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Silivri’de ailesiyle birlikte denize giren 10 yaşındaki kız çocuğu, boğulma tehlikesi geçirdi. Can kurtaran yardımıyla karaya çıkartılan çocuk, tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Olay, Silivri Gümüş yaka sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında 10 yaşındaki Menice İnci Çapkan isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte denize girmek için sahile geldi. Denize giren 10 yaşındaki Çapkan, bir süre sonra ailesinin yanından uzaklaştı. Çocuk, dengesini kaybederek çırpınmaya başladı. Kızının suda çırpındığını gören aile, çevredekilerden yardım istedi.


Sahilde bulunan can kurtaran denize girerek çocuğu kurtararak karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığıkız çocuğunu tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:26
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