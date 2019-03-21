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Silivri'de çiftlik yangını

21 Mart 2019 Perşembe 07:15
Silivri'de çiftlik yangını

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Değirmenköy Mahallesi'nde bulunan çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, Silivri, Çanta, Selimpaşa, Mimarsinan ve Çatalca itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çiftlikteki hayvanlar tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasarın meydana geldiği yangında, çiftlik kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 07:15
  1. hayvan çiftliği
  2. İtfaiye
  3. Silivri
  4. Yangın

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