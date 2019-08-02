Silivri’de bunaltan sıcaklar şezlongları boş bıraktı İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bunaltan sıcaklarla birlikte sahil kenarları ve şezlonglar boş kaldı.

İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bunaltan sıcaklarla birlikte sahil kenarları ve şezlonglar boş kaldı.

İstanbul’da 40 dereceye kadar varan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hissedilen sıcaklığın gölgede 40 dereceyi geçtiği Silivri’de nem oranı da yüzde 86 ‘yı gösterdi. Silivri sahilindeki çay bahçeleri ve halk plajında son zamanların en sakin günlerini yaşıyor. Az sayıda kişinin sahilde denize girdiği görülürken vatandaşlar aşırı sıcaklar nedeniyle sahillere inmedikleri görüldü. Plajda bulunan birçok işletmeye ait şezlonglar boş kalırken aynı görüntüler çay bahçelerine de yansıdı.

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