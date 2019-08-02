0553 313 94 23

Silivri’de bunaltan sıcaklar şezlongları boş bıraktı

İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bunaltan sıcaklarla birlikte sahil kenarları ve şezlonglar boş kaldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:26
Silivri’de bunaltan sıcaklar şezlongları boş bıraktı

İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bunaltan sıcaklarla birlikte sahil kenarları ve şezlonglar boş kaldı.


İstanbul’da 40 dereceye kadar varan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hissedilen sıcaklığın gölgede 40 dereceyi geçtiği Silivri’de nem oranı da yüzde 86 ‘yı gösterdi. Silivri sahilindeki çay bahçeleri ve halk plajında son zamanların en sakin günlerini yaşıyor. Az sayıda kişinin sahilde denize girdiği görülürken vatandaşlar aşırı sıcaklar nedeniyle sahillere inmedikleri görüldü. Plajda bulunan birçok işletmeye ait şezlonglar boş kalırken aynı görüntüler çay bahçelerine de yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi
    1. Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin..
    2. Büyükşehir Belediyesi Kurban..
    3. Balıkesir’deki otobüs faciası
    4. Yaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı
    5. Yenişehir’in startejik planı tanıtıldı
    6. TCMB döviz kurları
    7. TİKA gönüllüleri Kuzey Makedonya'da..
    8. Şarlatan hakkında suç duyurusunda..
    9. Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4..
    10. Açıköğretim öğrencilerine Avrupa..
    11. İstanbulspor, Okan Saraçoğlu'nu..
    12. Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024..
    13. Endonezya'da meydana gelen 6,8..
    14. CHP'den Eren Erdem açıklaması
    15. Balıkesir’de otobüs yangını: 5 ölü
    16. Kırıkkale'deki bekçi cinayeti
    17. Endonezya'nın Tugu Hilir kenti..
    18. Bakanlıktan İstanbul Havalimanı..
    19. Kafası beton piknik masasına sıkışan..
    20. Bakan Kurum Uşak’a geliyor
    21. Haliliye’de kadınlara yönelik ‘aile..
    22. Gemlik Basketbol ve Samsunspor, TBL'de..
    23. Teke Yöresi türküleri kayıt altına..
    24. Portakal’ın sorusuna Yavaş'tan cevap!
    25. Hayvan hırsızlıklarına karşı vatandaş..
    26. 2019-2020 Eğitim- öğretim dönemi ne..
    27. 2019-2020 Eğitim- öğretim dönemi ne..
    28. Suriye konulu 13. Garantörler..
    29. Diyarbakırlı genç berber, sokak sokak..
    30. Muratpaşa Belediyesi, Zeytinköy’deki..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin