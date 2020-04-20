Silivri'de 17 yaşındaki pazarcıya 2'nci kez sokağa çıkma cezası

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Bu kapsamda emniyet güçleri denetimleri sıklaştırdı.

3 bin 150 TL ceza

İstanbul Silivri'de semt pazarında denetime çıkan ekipler, esnaf ve vatandaşların maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetimler sırasında dikkat çeken ve daha önce de ceza alan 17 yaşındaki Y.E.'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Aynı tezgahta çalışan Kırgızistanlı 22 yaşındaki kişi, pasaport ve kimlik bulundurmamaktan işlem yapılmak üzere, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan pazarda yoğun kalabalık olduğu ve bazı vatandaşların sosyal mesafeyi korumadığı görüldü.

Zabıta ekipleri vatandaşları, sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyardı.

Yasağı ihlal eden 7 kişi hakkında işlem

Silivri sahiline giriş ve çıkışlar ile banklarda oturmak yasaklanmıştı.

Yasağı ihlal ettikleriyle gerekçesiyle Silivri sahilinde bankta oturan 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı.