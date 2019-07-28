0553 313 94 23

Silivri Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu

58’inci Silivri Yoğurt Festivali’nin 3’üncü gününde düzenlenen geleneksel yoğurt mayalama yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:23
Silivri Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu

58’inci Silivri Yoğurt Festivali’nin 3’üncü gününde düzenlenen geleneksel yoğurt mayalama yarışması renkli görüntülere sahne oldu. En lezzetli yoğurdu mayalayan Şaziment Çelik bin 500 TL’lik hediye çekinin sahibi oldu.


Silivri Belediyesinin 58’inci Yoğurt Festivali kapsamında geleneksel yoğurt mayalama yarışması bu yıl 17 yarışmacının lezzet yarışına ev sahipliği yaptı. Silivrililerin mayaladığı yoğurtlar, jüri değerlendirmesine tabi oldu. Silivri Sahili Yoğurtçu Heykeli yanında düzenlenen yarışmada, Koruyucu Sağlık Uzmanı ve Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Rumeli Üniversitesi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Haydar Şahin, Öğretim Görevlisi Kemal Can Yurttaş, Silivri Medikal Park Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Pınar Kurt, Koordinatör Şef Muhammet Aydoğdu ve Moodys Danışman Şefi Recep Aydoğan jüri üyeliği yaptı. Manda, inek ve keçi sütünden yapılan yoğurtlar tat, kıvam, kaymak kalınlığı, sunum gibi özellik sonucunda 90 üzeri puanlarla değerlendirildi. Jüri üyeleri en iyi yoğurdu seçmekte zorlanırken, yarışmaya ünlü Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar da konuk oldu. Birbirinden lezzetli 17 yoğurdun yarıştığı mayalama yarışmasında 1’incilik ödülünü Şaziment Çelik, 2’ncilik ödülünü Volkan Ural, 3’üncülük ödülünü ise Mehtap Efe ve Esra Ertürk kazandı. Yarışmacıların hediye çeklerini Belediye Meclis Üyeleri Hacer Yıldırım, Ülkenur Büke, Şükriye Akkaya Karakuş ve Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral hediye etti. Birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL, üçüncü olana ise 750 TL para ödülü verildi.



“Anneannelerimizin mayaladığı yoğurdun tadını unutmadık”


Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Yoğurt Festivali’ni ilk düzenleyen belediye başkanı kadar


heyecanlıyım. Çünkü Silivri İstanbul’un bir şansı. Orada yaşayanların nefes alabilmek için hala organik ve iyi tarımla yapılan ürünleri tüketebilecekleri bir kent var yanı başında. İstanbul’un Batı’ya açılan kapısı Silivri; marka kent Silivri. Bundan hareketle inatla hayvancılığa, organik tarıma önem vereceğiz. Silivri’nin sütleri ile yöresel tatlar yapmaya devam edeceğiz. Israrla organik tarımı iyi tarımı destekleyeceğiz, aynı zamanda insanların hava alabilecekleri, kaçış noktası görecekleri, stresten uzaklaşıp organik ürün alışverişini Silivri’de yapıp şehirlerine dönecekleri bir tatil bölgesi haline getireceğiz. Biz anneannelerimiz, annelerimizin mayaladıkları yoğurdun tadını hiç unutmadık. Benim evimde de hala eşim yoğurt mayalar, raftan yoğurt alınmaz. Silivri yoğurdunun tekrar eski günlere döneceğinden hareketle yoğurt mayalayan tüm yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da cinayet! Sırtına çekiçle vurdu
    1. Konya'da cinayet! Sırtına çekiçle vurdu
    2. Talasgücü Belediyespor’da teknik kadro..
    3. Araplar Uludağ’a akın etti
    4. Suudi alim Selman el-Avde'ye sosyal..
    5. Beyazgül, özel bir televizyon..
    6. 5 yaşındaki çocuk, asidi su zannedip..
    7. Liverpool'a 16 yaşında kanat oyuncusu
    8. AK Parti’li Milletvekili Ağar: "Büyük..
    9. '28 Şubat zulmü FETÖ okullarına yaradı'
    10. "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin..
    11. Trabzon’da verileri paylaşmayan..
    12. Muharrem İnce Erdoğan'ın..
    13. Bakan Soylu’dan şehit eşine: "O..
    14. Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2..
    15. Galatasaraylı Batuhan Tekin, Hekimoğlu..
    16. Balıkçı tekneleri göl üzerinde yarıştı
    17. Genç sporcular kick boks bölge..
    18. Başkan Fırat’tan başsağlığı mesajı
    19. Kimse varlığını fark edememiş! Tarihi..
    20. Kırıkkale'de deterjan yüklü TIR..
    21. Emniyet Güven Masası nedir? Güven..
    22. Odunlukta çıkan yangın eve sıçradı
    23. Bakan Gül’den OSB’ye hayırlı olsun..
    24. Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken..
    25. Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti!
    26. Silivri Yoğurt Festivali renkli..
    27. Özel sporcu Ali Topaloğlu'ndan dünya..
    28. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    29. Yüksek tansiyon ile başa çıkmanın..
    30. "Mutluluğumu anlatacak kelime..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı