Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
TOKİ tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konutun kurası bugün yapıldı. TOKİ kura sonuçları, TOKİ Silivri kura, TOKİ Silivri kura sonuçları, TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 soruları merak ediliyor.11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:04
TOKİ tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konutun kurası bugün yapıldı. TOKİ kura sonuçları, TOKİ Silivri kura, TOKİ Silivri kura sonuçları, TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 soruları merak ediliyor. Silivri TOKİ konutlarından ev sahibi olan vatandaşların tam listesi TOKİ'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
Başbakanlık Toplu Konutlar İdaresi (TOKİ) İstanbul Silivri'de mahalle konseptli konutlarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Dar ve orta gelirliler için inşaa 1356 yeni konutların kurası, 11-12 Temmuz'da saat 11.00’da Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Silivri TOKİ'den ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların kura sonuçlarını TOKİ'nin internet sitesi üzerinden de öğrenebilecek.
Silivri TOKİ şehit kontenjanı kapsamında ev sahibi olanlar
Aysel KOÇ
Birol GÜLTEKİN
Fatih SEZER
Hatice YILDIZ
Mehmet DURUCAK
Naile ALKILIÇ
Rahime ASLAN
Sulhettin KARABULUT
Şaban ÇETİN
Ümit TANERİ
Yüksel BAYRAKTAR
Zülviye SEVMEZ
TOKİ Silivri Engelli Kontenjanı Kapsamında Ayrılan 47 Adet Konutu Almaya Hak Kazanan Kişiler
Havva İNAN
Alper KORKMAZ
Emine ERGÜN
Alaattin DİLER
Halil DEMİRCİ
Şahin BUĞDAY
Mehmet SÖZERİ
Enver ARIGÜN
Muammer ERDÖNMEZ
Mustafa AKÇALAN
Seher ÇELİK
Ali EREN
Turan BİRİNCİ
Meryem AKGÜN
Halime KAYMAZ
Ferda ÇAM
Nursen SÖNMEZ
Ali BİLGİ
Ozan ÇELİK
İsmail AKTACİR
Şerife GAZ
Aydın ŞİN
Recep AKSÖZ
Güngör ŞAHİN
Murat SEVEN
Erol GÜÇTEKİN
Hüsamettin SATICI
Yunus ERMİŞ
Elif AKKUŞ ARSLAN
Mahsum TEKİN
Çağlar ÇAKIR
Mehmet Emir
Derya TEMURALAY
Nazire IŞIK
Cansu ŞENYÜZ
Evren ÖZTÜRK
Binali AYDIN
Hörmet TATLISU
Şerif Ali ŞAN
Özlem CİLASUN
Yasemin ŞAHİNTÜRK
İlkay ÖKMEN
Uğur SAĞIR
Necati ÖZER
Nuriye KALKAVAN
Mahmut AYDOĞAN
Ertuğrul KAHYA
234 Adet TOKİ Silivri emekli konutları öncelikli hak sahipleri isim listesi:
Ayten ALTAN
Ali KAVAK
Müesser ÇAKIRLAR
Nurettin ATİK
Aynur AKKURT
İbrahim ERGEZGİN
Saniye DEMİRAL
İsmail KAYA
Türkan YILDIRIM
Hüdaverdi DÜŞMEZ
Dudu ACER
Salih GÜRELİ
Feride ÇOBAN
Kadir YAVAŞ
Fahrettin CANDAŞ
Engin ŞENLİER
İbrahim SAĞDIÇ
Kamile ÇALAĞAN
Günay AYDEMİR
Güldane YAVUZ
Mustafa KINÇAL
Cengiz YÜKSEL
Satılmış SARILI
Nezihe DUMAN
Ganime GÜVENÇ
Hasan BAŞ
Zühre ÖZEL
Veysi BIÇAK
Alim AKTAŞ
Yılmaz ÇETLİ
Süleyman Sayım MIZRAKÇI
Nalan ÖZBEY
Recep AYDIN
Yusuf ÖZTÜRK
Emin DÜZER
Aydın KOTUR
Hasan GÜNDÜZ
Seyit ATEŞ
Hamide ŞEN
Yaşar AKDEMİR
Hasibe HACIOĞLU
İbrahim TANRIVERDİ
Süleyman KARABAYIR
Türkan IŞIKALTUN
Hava DURMUŞ
Osman Sabit BATU
Muhsine ARABACI
Vahit AKSU
Bilgin GÜVENER
Tahir POYRAZ
Fahrettin ÖZDEMİR
Ramazan DİZİEĞRİ
Ömer KARA
Nuran DEMİRAL
Havva TAŞDEMİR
Mehmet Zeki GÜLTEKİN
Kemal Namık SEZER
Şükrü ÖZER
Cemal AKKAYA
MÜNİSE SÖNMEZ
Şevket ÇELEN
Bahattin ZORBA
Havva Gül ERDOĞAN
Selvinaz TOKLU
Salim SİPAHİ
Meryem KARABACAK
Doğan DEMİRARSLAN
Sabri ENE
Yeter YÜKSEL
Güssüm ŞİŞMANOĞLU
Tina ÖZTÜRK
Burhan ATİK
Hüseyin ÇELEN
Selma YAĞCI
Sıddıka BASUT
Makbule IŞIK
Mehmet YALÇIN
Özdemir ÇEVLU
Zekiye YENİLMEZ
İskender İSKENDEROĞLU
Faruk COŞKUN
Emine GÜNEY
İsmail İLTER
Nurcan TARHAN
Kazım MUSLU
Mehmet BİÇER
Binali KARAHAN
Satı ARI
Zülkayır CİNGÖZ
Cengiz SÜTÇÜ
Yahya ORAK
Türkan PEKDEMİR
Cafer CEYLAN
Selim GÖNEN
Zehra TETİK
Mustafa İNANLI
Serdal YURDAKUL
Tevfik YILMAZ
Şeref ALAN
Azize YILDIZ
Fatma TUNALI
Göksel ÇELİK
Saliha CANBEK
Tanju PAKÇILI
Bedriye KESİMOĞLU
Ahmet UĞUR
Seyit TÜRKERİ
Kazım KARACA
Mehmet AKBUĞA
Zülbiye AKGÜL
Kıymet OŞAR
Caran TOPÇU
İbrahim DELİPINAR
Hüseyin DURSUN
Mehmet CANER
Mehmet ÖZTÜRK
Mustafa AYDIN
Murat SALUK
Fevziye AKSU
Mehmet SÜRMELİ
Ramadan YATIKÇI
Girol ULUŞAN
Abdurrezak TURGUT
Neşet PATAN
Satı ÇELEBİ
Kadir BOZ
Sefer BALÇIK
Rıfat İLHAN
Recep ÖZBEK
Yaşar DELİCE
Mevlüt ESER
Firdevs SAY
Kadir NARİN
Fatma DİKENOVA
Ayla ŞERİN
Ahmet GÜNGÖR
Fatma SERTEL
Ayşe GÖKTÜRK
Mustafa ERDOĞAN
Fatma EREL
Mehmet GEDİKOĞLU
Nurettin DEMİRBAŞ
Milayim TURAN
Gülseren ERDOĞAN
Yıldız ÇETİNKAYA
Zeynep PEKGÖZ
Şahide YÜCE
Maşallah CEVRİN
Birgül KARA
Ömer ZAFER
Kemal DURAN
Zeliha AKSU
İsa GÜL
Ahmet YAVUZ
Erdoğan SARIPINAR
Zehra KICIROĞLU
Hayati KARAKAYA
Nesrin BERBERO
Ümmiye BÖLÜKBAŞI
Erol YAZIMCI
Rahmi ARSLAN
İlhan KAPLAN
Erdoğan SARPKAYA
Gülay KÜÇÜKFERAH
Sabriye ÖZÇELİK
Fırat ÇINAR
İlhan MANGAN
Halime AVCI
Nevin ÇAKMAK
Mürvet ADİLOĞLU
Bayram KOCA
Reşit ADIGÜZEL
Ayşe NARCI
Emine GÖKMEN
Hüseyin COŞKUN
İlhan YALVAÇ
Selim Yavuz ÇORUMLU
Hacer İHTİYAR
Mustafa ADAŞ
Sıdıka Nilgün SARIÖZ
Fahamettin DURSUN
Cemal Gürsel KİZİROĞLU
Perişan MERCAN
Nizamettin MEMİŞ
Rafet KIRMA
Ali Rıza YAMAN
Nermin ESGÜN
Üzeyir DÜZGÜN
Mehmet KAHRAMAN
Arif HAKVERDİ
Yüçel YUCAK
Oktay BAYRAMOĞLU
Hanife PINARBAŞ
Hayrünisa ŞENER
Mehmet Akif ARSLAN
Ruhane CAN
Senem TEKCİ
Tamer Eyvazoğlu
Fatma AKSOY
Sevda UYSAL
Gülzade ÇARKÇI
Emine DİKİCİ
Şenol BAYRAKTAR
Tevfik ERSOY
Hatice GÖÇMEN
Mustafa DENİZ
Azime MEŞECİ
Rıfat BAHADIR
Münür YEMİŞEN
Necla ÖZTÜRK
Kahriman KALBURCU
Ahmet DENİZ
Emine TINMAZ
Hayriye ÜNAL
Gülseren AKÇAKAYA
Yusuf BAŞTUĞ
Celal AYYILDIZ
Hüsametin GÜLHAN
Niyazi KOCAARSLAN
İlyas BÖLEK
Esmer KILIÇÇI
Nami ALP
Recep ÇINAR
Remazan KUK
Serdar TURANCI
Zekeriya ÇELİKER
Yahya OĞUZ
Sabiha KORGÜN
Emine DERTLİ
Nuran SARUHAN
Müzeyen ŞEN
Şengül ÖZYAŞ
TOKİ Silivri Kura Sonuçlar Sıralı İsim Listesi
Okan AYDIN
Uğur ARSLAN
Süleyman ALAN
Aysun ÇETİN
Fatma YATIKÇI
Arzu ARSLAN
Ramazan AYDIN
Mustafa FINDIK
Hülya BİTİRGİÇ
Birgül YAMAN
Mustafa GÖNENÇ
Yalçın TEMİZEL
Kamil Fırat
Sultan HIZAL
Hüseyin YAVUZ
Mustafa BOZKURT
Naime ASLAN
Halil ELMAS
Yusuf BULUT
Yusuf AKDOĞAN
Tunca DİNÇER
Aynur SAYAN
Adem KARAKÖSEOĞLU
Emre AKKAYA
Mustafa AKGÜL
Ali APAK
Melek ÖZTÜRK TOSUN
Hüseyin AŞIK
Asım ŞALIVAR
Nazife CİVELEK
Kadem AKBAY
Emrah DÖKEL
Emrullah ERDEN
Ali Nail KAYIKÇI
Rifat BURSAL
Musa TÖNGEL
Gürbüz KALKANCI
Mihriban FAYAT
Gökhan AKDEMİR
Elif BULUT
Şennur MEHEL
Temel ÖKSÜZ
Ekrem YILMAZ
Öznür KARASU
Dilek SAYDUT
Mustafa ERTÜRK
Hatun AKSU
Dilek ÖZTOSUN
Oğuz YANIK
Leyla TANRIKULU
Mustafa AĞDALYAN
Çiçek ÇELİK
Ferhat AYDIN
Çiğdem TEKİN
Kemal ÇETİN
Farhi TOMBUL
Şahin SARILI
kura çekilişine yarım saat ara verildi 13.50 de devam edecek....
TOKİ SİLİVRİ KONUTLARININ ÖZELLİKLERİ
İstanbul Silivri konut projesi kapsamında, B1, A, B, SA1 tipi 2 oda 1 salon nitelikli brüt 76,05 ve 98,36 metrekare büyüklüğe sahip 934 adet TOKİ Silivri konutu satışa sunuluyor. Orta gelir grubu için 3artı 1 özelliğinde 106,01 ve 129,19 metrekare büyüklüğe sahip 422 adet konut bulunmakta. TOKİ Silivri Konutları için kura çekilişi sonucunda konut sayısı kadar asil hak sahibi ve 500 adet yedek hak sahibi belirlenecek. TOKİ Silivri Konutlarında kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında konut değişikliği yapabilecekler. Çekiliş sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edilecek.
TOKİ SİLİVRİ KONUTLARINA YOĞUN İLGİ
Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Bizim konut ürettiğimiz alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Sosyal konut ürettiğimiz için vatandaşlarımız kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabiliyor. Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" ifadelerini kullandı.
TOKİ 837 KONUT YAPTI
1984 yılında kurulan TOKİ’nin 2002’ye kadar 19 yılda toplam 43 bin 145 konut üretebildiğine dikkat çeken TOKİ Başkanı Ergün Turan, "2002 yılında başlayan güçlü hükümet ve siyasi istikrarın katkısı ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı insanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 2002 yılından bugüne kadar 837 bin konut inşa etmiş durumdadır" dedi.
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