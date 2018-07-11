Silivri TOKİ 1356 konut için kura çekim sonuçları

TOKİ Silivri konut projesine başvuruları 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bugün ise Silivri TOKİ'de ev sahibi olma heyecanı vardı. TOKİ Silivri konutları kura çekimi yapıldı. İşte Silivri TOKİ konutları kura çekim sonuçları.

Başbakanlık Toplu Konutlar İdaresi (TOKİ) İstanbul Silivri'de mahalle konseptli konutlarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Dar ve orta gelirliler için inşaa 1356 yeni konutların kurası, 11-12 Temmuz'da saat 11.00’da Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Silivri TOKİ'den ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların kura sonuçlarını TOKİ'nin internet sitesi üzerinden de öğrenebilecek.

Silivri TOKİ şehit kontenjanı kapsamında ev sahibi olanlar

Aysel KOÇ

Birol GÜLTEKİN

Fatih SEZER

Hatice YILDIZ

Mehmet DURUCAK

Naile ALKILIÇ

Rahime ASLAN

Sulhettin KARABULUT

Şaban ÇETİN

Ümit TANERİ

Yüksel BAYRAKTAR

Zülviye SEVMEZ

TOKİ Silivri Engelli Kontenjanı Kapsamında Ayrılan 47 Adet Konutu Almaya Hak Kazanan Kişiler

Havva İNAN

Alper KORKMAZ

Emine ERGÜN

Alaattin DİLER

Halil DEMİRCİ

Şahin BUĞDAY

Mehmet SÖZERİ

Enver ARIGÜN

Muammer ERDÖNMEZ

Mustafa AKÇALAN

Seher ÇELİK

Ali EREN

Turan BİRİNCİ

Meryem AKGÜN

Halime KAYMAZ

Ferda ÇAM

Nursen SÖNMEZ

Ali BİLGİ

Ozan ÇELİK

İsmail AKTACİR

Şerife GAZ

Aydın ŞİN

Recep AKSÖZ

Güngör ŞAHİN

Murat SEVEN

Erol GÜÇTEKİN

Hüsamettin SATICI

Yunus ERMİŞ

Elif AKKUŞ ARSLAN

Mahsum TEKİN

Çağlar ÇAKIR

Mehmet Emir

Derya TEMURALAY

Nazire IŞIK

Cansu ŞENYÜZ

Evren ÖZTÜRK

Binali AYDIN

Hörmet TATLISU

Şerif Ali ŞAN

Özlem CİLASUN

Yasemin ŞAHİNTÜRK

İlkay ÖKMEN

Uğur SAĞIR

Necati ÖZER

Nuriye KALKAVAN

Mahmut AYDOĞAN

Ertuğrul KAHYA

234 Adet TOKİ Silivri emekli konutları öncelikli hak sahipleri isim listesi:

Ayten ALTAN

Ali KAVAK

Müesser ÇAKIRLAR

Nurettin ATİK

Aynur AKKURT

İbrahim ERGEZGİN

Saniye DEMİRAL

İsmail KAYA

Türkan YILDIRIM

Hüdaverdi DÜŞMEZ

Dudu ACER

Salih GÜRELİ

Feride ÇOBAN

Kadir YAVAŞ

Fahrettin CANDAŞ

Engin ŞENLİER

İbrahim SAĞDIÇ

Kamile ÇALAĞAN

Günay AYDEMİR

Güldane YAVUZ

Mustafa KINÇAL

Cengiz YÜKSEL

Satılmış SARILI

Nezihe DUMAN

Ganime GÜVENÇ

Hasan BAŞ

Zühre ÖZEL

Veysi BIÇAK

Alim AKTAŞ

Yılmaz ÇETLİ

Süleyman Sayım MIZRAKÇI

Nalan ÖZBEY

Recep AYDIN

Yusuf ÖZTÜRK

Emin DÜZER

Aydın KOTUR

Hasan GÜNDÜZ

Seyit ATEŞ

Hamide ŞEN

Yaşar AKDEMİR

Hasibe HACIOĞLU

İbrahim TANRIVERDİ

Süleyman KARABAYIR

Türkan IŞIKALTUN

Hava DURMUŞ

Osman Sabit BATU

Muhsine ARABACI

Vahit AKSU

Bilgin GÜVENER

Tahir POYRAZ

Fahrettin ÖZDEMİR

Ramazan DİZİEĞRİ

Ömer KARA

Nuran DEMİRAL

Havva TAŞDEMİR

Mehmet Zeki GÜLTEKİN

Kemal Namık SEZER

Şükrü ÖZER

Cemal AKKAYA

MÜNİSE SÖNMEZ

Şevket ÇELEN

Bahattin ZORBA

Havva Gül ERDOĞAN

Selvinaz TOKLU

Salim SİPAHİ

Meryem KARABACAK

Doğan DEMİRARSLAN

Sabri ENE

Yeter YÜKSEL

Güssüm ŞİŞMANOĞLU

Tina ÖZTÜRK

Burhan ATİK

Hüseyin ÇELEN

Selma YAĞCI

Sıddıka BASUT

Makbule IŞIK

Mehmet YALÇIN

Özdemir ÇEVLU

Zekiye YENİLMEZ

İskender İSKENDEROĞLU

Faruk COŞKUN

Emine GÜNEY

İsmail İLTER

Nurcan TARHAN

Kazım MUSLU

Mehmet BİÇER

Binali KARAHAN

Satı ARI

Zülkayır CİNGÖZ

Cengiz SÜTÇÜ

Yahya ORAK

Türkan PEKDEMİR

Cafer CEYLAN

Selim GÖNEN

Zehra TETİK

Mustafa İNANLI

Serdal YURDAKUL

Tevfik YILMAZ

Şeref ALAN

Azize YILDIZ

Fatma TUNALI

Göksel ÇELİK

Saliha CANBEK

Tanju PAKÇILI

Bedriye KESİMOĞLU

Ahmet UĞUR

Seyit TÜRKERİ

Kazım KARACA

Mehmet AKBUĞA

Zülbiye AKGÜL

Kıymet OŞAR

Caran TOPÇU

İbrahim DELİPINAR

Hüseyin DURSUN

Mehmet CANER

Mehmet ÖZTÜRK

Mustafa AYDIN

Murat SALUK

Fevziye AKSU

Mehmet SÜRMELİ

Ramadan YATIKÇI

Girol ULUŞAN

Abdurrezak TURGUT

Neşet PATAN

Satı ÇELEBİ

Kadir BOZ

Sefer BALÇIK

Rıfat İLHAN

Recep ÖZBEK

Yaşar DELİCE

Mevlüt ESER

Firdevs SAY

Kadir NARİN

Fatma DİKENOVA

Ayla ŞERİN

Ahmet GÜNGÖR

Fatma SERTEL

Ayşe GÖKTÜRK

Mustafa ERDOĞAN

Fatma EREL

Mehmet GEDİKOĞLU

Nurettin DEMİRBAŞ

Milayim TURAN

Gülseren ERDOĞAN

Yıldız ÇETİNKAYA

Zeynep PEKGÖZ

Şahide YÜCE

Maşallah CEVRİN

Birgül KARA

Ömer ZAFER

Kemal DURAN

Zeliha AKSU

İsa GÜL

Ahmet YAVUZ

Erdoğan SARIPINAR

Zehra KICIROĞLU

Hayati KARAKAYA

Nesrin BERBERO

Ümmiye BÖLÜKBAŞI

Erol YAZIMCI

Rahmi ARSLAN

İlhan KAPLAN

Erdoğan SARPKAYA

Gülay KÜÇÜKFERAH

Sabriye ÖZÇELİK

Fırat ÇINAR

İlhan MANGAN

Halime AVCI

Nevin ÇAKMAK

Mürvet ADİLOĞLU

Bayram KOCA

Reşit ADIGÜZEL

Ayşe NARCI

Emine GÖKMEN

Hüseyin COŞKUN

İlhan YALVAÇ

Selim Yavuz ÇORUMLU

Hacer İHTİYAR

Mustafa ADAŞ

Sıdıka Nilgün SARIÖZ

Fahamettin DURSUN

Cemal Gürsel KİZİROĞLU

Perişan MERCAN

Nizamettin MEMİŞ

Rafet KIRMA

Ali Rıza YAMAN

Nermin ESGÜN

Üzeyir DÜZGÜN

Mehmet KAHRAMAN

Arif HAKVERDİ

Yüçel YUCAK

Oktay BAYRAMOĞLU

Hanife PINARBAŞ

Hayrünisa ŞENER

Mehmet Akif ARSLAN

Ruhane CAN

Senem TEKCİ

Tamer Eyvazoğlu

Fatma AKSOY

Sevda UYSAL

Gülzade ÇARKÇI

Emine DİKİCİ

Şenol BAYRAKTAR

Tevfik ERSOY

Hatice GÖÇMEN

Mustafa DENİZ

Azime MEŞECİ

Rıfat BAHADIR

Münür YEMİŞEN

Necla ÖZTÜRK

Kahriman KALBURCU

Ahmet DENİZ

Emine TINMAZ

Hayriye ÜNAL

Gülseren AKÇAKAYA

Yusuf BAŞTUĞ

Celal AYYILDIZ

Hüsametin GÜLHAN

Niyazi KOCAARSLAN

İlyas BÖLEK

Esmer KILIÇÇI

Nami ALP

Recep ÇINAR

Remazan KUK

Serdar TURANCI

Zekeriya ÇELİKER

Yahya OĞUZ

Sabiha KORGÜN

Emine DERTLİ

Nuran SARUHAN

Müzeyen ŞEN

Şengül ÖZYAŞ

TOKİ Silivri Kura Sonuçlar Sıralı İsim Listesi

Okan AYDIN

Uğur ARSLAN

Süleyman ALAN

Aysun ÇETİN

Fatma YATIKÇI

Arzu ARSLAN

Ramazan AYDIN

Mustafa FINDIK

Hülya BİTİRGİÇ

Birgül YAMAN

Mustafa GÖNENÇ

Yalçın TEMİZEL

Kamil Fırat

Sultan HIZAL

Hüseyin YAVUZ

Mustafa BOZKURT

Naime ASLAN

Halil ELMAS

Yusuf BULUT

Yusuf AKDOĞAN

Tunca DİNÇER

Aynur SAYAN

Adem KARAKÖSEOĞLU

Emre AKKAYA

Mustafa AKGÜL

Ali APAK

Melek ÖZTÜRK TOSUN

Hüseyin AŞIK

Asım ŞALIVAR

Nazife CİVELEK

Kadem AKBAY

Emrah DÖKEL

Emrullah ERDEN

Ali Nail KAYIKÇI

Rifat BURSAL

Musa TÖNGEL

Gürbüz KALKANCI

Mihriban FAYAT

Gökhan AKDEMİR

Elif BULUT

Şennur MEHEL

Temel ÖKSÜZ

Ekrem YILMAZ

Öznür KARASU

Dilek SAYDUT

Mustafa ERTÜRK

Hatun AKSU

Dilek ÖZTOSUN

Oğuz YANIK

Leyla TANRIKULU

Mustafa AĞDALYAN

Çiçek ÇELİK

Ferhat AYDIN

Çiğdem TEKİN

Kemal ÇETİN

Farhi TOMBUL

Şahin SARILI

kura çekilişine yarım saat ara verildi 13.50 de devam edecek....

TOKİ SİLİVRİ KONUTLARININ ÖZELLİKLERİ

İstanbul Silivri konut projesi kapsamında, B1, A, B, SA1 tipi 2 oda 1 salon nitelikli brüt 76,05 ve 98,36 metrekare büyüklüğe sahip 934 adet TOKİ Silivri konutu satışa sunuluyor. Orta gelir grubu için 3artı 1 özelliğinde 106,01 ve 129,19 metrekare büyüklüğe sahip 422 adet konut bulunmakta. TOKİ Silivri Konutları için kura çekilişi sonucunda konut sayısı kadar asil hak sahibi ve 500 adet yedek hak sahibi belirlenecek. TOKİ Silivri Konutlarında kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında konut değişikliği yapabilecekler. Çekiliş sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edilecek.